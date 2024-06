Jennifer Lopez vue quitter la maison de Ben Affleck après un événement familial

Cette semaine encore, nous avons appris que Jennifer Lopez et Ben Affleck prendraient du temps séparément pour travailler sur leur mariage, mais malgré leurs prétendus problèmes, le couple s’est brièvement réuni pour célébrer l’aînée d’Affleck, Violet.

Le jeune homme de 18 ans, qu’Affleck partage avec son ex-femme, Jennifer Garner, vient tout juste de terminer ses études secondaires, et la famille recomposée s’est réunie pour célébrer chez Garner.

Pour l’événement, J.Lo a choisi une robe d’été à fleurs qui comprenait une petite ceinture noire à la taille. Elle a accessoirisé avec une paire de talons transparents, des lunettes de soleil carrées ambrées et un collier avec pendentif en or. Affleck a opté pour un costume gris acier sur une chemise blanche et a ajouté une paire de chaussures habillées noires.

Selon le Courrier quotidien, Lopez et Affleck ont ​​été vus quittant la fête ensemble dans une Cadillac noire, et ils se sont rendus à la maison où Affleck résidait pendant leur séparation. Cependant, dès que le couple est arrivé à la résidence, Lopez a été vue monter dans sa voiture et s’enfuir presque immédiatement.

La dernière fois que les deux ont été vus ensemble, c’était lors d’une sortie en famille où Garner était également présent. C’était alors que les nouvelles rumeurs de séparation commençaient à gagner du terrain, et Lopez et Affleck ont ​​été vus se dirigeant vers une projection de film, qu’ils ont également quittée ensemble. Quelques jours plus tard, lorsqu’un journaliste a interrogé Lopez sur les rumeurs, elle a ri et a simplement répondu : « Vous savez mieux que ça. »

Selon Divertissement ce soir , Jenny From the Block utilise le travail comme une forme d’évasion. « Jen a du mal à gérer le stress général de la vie ainsi que celui de sa carrière », a déclaré une source. ET. « Elle a connu des hauts et des bas tout en traitant tout. Elle s’est lancée dans le travail, ce qui a toujours été pour elle un moyen de rester occupée et distraite.