Jennifer Lopez va sans maquillage pour la routine de soins de la peau après son anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterestock

Jennifer Lopez est et a toujours été une beauté naturelle ! La chanteuse superstar est allée sur Instagram le 14 août, trois semaines après avoir eu 54 ans, et a partagé une vidéo sans maquillage d’elle-même faisant sa routine de soins de la peau. J.Lo portait un peignoir et attachait ses cheveux en chignon, alors qu’elle révélait son processus de beauté qui l’a rendue sans âge. « Je viens d’avoir un anniversaire… et je me sens mieux que jamais ! » la maman de deux enfants a dit, ajoutant: « Je me prépare. Moi, le visage nu, sans maquillage et mes produits de beauté JLo que j’utilise tous les jours.

Jennifer a appliqué son sérum J.Lo Glow et sa crème solaire sur son visage, expliquant aux fans à quel point il est important d’utiliser ce dernier produit. « Je porte de la crème solaire tous les jours depuis que j’ai la vingtaine. Vous devriez commencer à un très jeune âge », a-t-elle déclaré. Après avoir terminé sa routine de soins de la peau, Jennifer a dit à la caméra : « Il n’y a pas de filtres ni de retouches sur cette vidéo. Regarde ça! »

La chanteuse « Let’s Get Loud » a réitéré dans sa légende qu’elle n’avait pas modifié son magnifique visage sans maquillage dans la vidéo. « Pas de filtre. TOUS. MOI. #ThisIsMeNow à 54 ans, rayonnante et heureuse @JLoBeauty », a-t-elle écrit. Jennifer a fait référence à son album de 2002, C’est moi… alorset son prochain album suite C’est moi maintenant.

Jennifer vient de fêter son incroyable 54e anniversaire en juillet, qui comprenait de nombreuses danses et des tenues fabuleuses. Le Hustlers L’actrice a également récemment célébré l’anniversaire de son mariage à Las Vegas avec Ben Affleck, 51. En l’honneur de la marque d’un an, le couple a apprécié un dîner romantique à Santa Monica. De plus, J.Lo a partagé les paroles d’une chanson à venir qu’elle a écrite sur la nuit de noces à Vegas. La chanson, « Midnight Trip To Vegas », raconte comment les deux se sont enfuis avec seulement leurs enfants présents. Jennifer et Ben ont fini par organiser une plus grande cérémonie de mariage pour la famille et les amis un mois plus tard, dans la somptueuse maison de Ben en Géorgie.

Depuis leur mariage, Jennifer et Ben profitent de la vie avec leur famille recomposée. Le couple a encore prouvé son engagement l’un envers l’autre lors de la dernière Saint-Valentin, lorsqu’ils se sont fait tatouer deux flèches assorties et les initiales de leurs prénoms. L’amour entre « Bennifer » est réel.