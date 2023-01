Jennifer Lopez tuée dans une robe dos nu plongeante pour NYE: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

En matière de style, Jennifer Lopez ne laisse rien au hasard. L’étourdissant Épouse-moi star, 53 ans, s’est encore une fois surpassée avec la parfaite robe du Nouvel An et elle a pris pour Twitter juste après minuit le 1er janvier pour partager le look. Sur une photo, elle a posé sans effort dans une robe dos nu avec un haut plongeant en soie rouge et une jupe noire longue au sol. Le look était agrémenté d’un nœud bijou à la taille, et la jeune mariée Jennifer tenait délicatement un verre de champagne en cristal alors qu’elle s’appuyait contre un bar pour le claquement.

Une autre photo montrait un cupcake inexplicablement étiqueté “2028”, à côté d’un verre de champagne et d’une corne “Bonne année” en or. “BONNE ANNÉE!!!!” elle a légendé les photos, ce qui dégageait un glamour Gatsby le magnifique ambiance de fête. Les 45,4 millions de followers de la star étaient définitivement là pour le look. “Bonne année!!! J’ai hâte de tout ce que vous nous donnez en 2023 Queen!” a écrit un adepte, tandis qu’un autre a plaisanté, “JLo est dans 5 ans dans le futur et a toujours l’air chaud.”

D’autres n’ont pas pu s’empêcher de hocher la tête à son récent mariage avec Ben Affleck50. “Hbonne année jen!” jaillit un fan. “L’année dernière a été particulièrement bonne pour vous mais je sais que cette année sera encore meilleure !! J’ai hâte de tout ce que tu vas nous donner cette année, je sais juste que ça va être une course folle ! en 2022 tu as été ma boussole. pour la 21e année. Merci! il y.”

Ben et Jennifer, qui avaient précédemment annulé un engagement en 2004, ont laissé tomber les mâchoires collectives du pays lorsqu’ils se sont réengagés en avril, Ben présentant son amour de toujours avec une bague de 5 millions de dollars. Ils se sont ensuite mariés lors d’une cérémonie intime surprise à Las Vegas en juillet, suivie d’un somptueux mariage étoilé qui s’est tenu au domaine de Ben’s Georgia en août.

Alors, un bébé Bennifer pourrait-il être dans les plans du couple pour 2023 ? “Ils ne veulent pas de nouveaux enfants – ils ont tous les deux dépassé cette partie de leur vie”, une source EXCLUSIVEMENT a déclaré à HollywoodLife en avril après leurs fiançailles. “La connexion de JLo avec ses enfants rend Ben encore plus certain que c’est le destin”, a ajouté l’initié.

Ben a trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garniertandis que J Lo a des jumeaux avec son ex Marc Anthony.

