Jennifer Lopez trollé pour son message de la fête des pères avec son mari Ben Affleck

Jennifer Lopez a posté une photo torse nu de Ben Affleck lors de la fête des pères. (Crédits : Instagram)

Pour commémorer la fête des pères cette année le 18 juin, Jennifer Lopez a utilisé son compte Instagram et a publié une photo torse nu de son mari Ben Affleck, « Daddy Appreciation Post… Happy Father’s Day Papa. And Happy Father’s Day to all the amazing Papas there !! Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais. » Cependant, il semble que la publication n’ait pas été bien accueillie par les utilisateurs d’Instagram. Les gens ont rempli la section des commentaires avec des remarques négatives. Ils ont trollé Jennifer Lopez pour avoir posté une photo torse nu de Ben Affleck lors de la fête des pères.

Le message comprenait en outre une vidéo dans laquelle Jennifer Lopez peut être entendue en disant: « C’est honnêtement le meilleur père que j’aie jamais vu. Il est tellement impliqué, vous savez qu’il m’apprend à interagir avec les enfants parfois. »

Jennifer Lopez se fait troller sans pitié

Un commentaire sévère d’un utilisateur disait : « Et un message pour le vrai père de vos enfants plutôt que pour votre mari ! », « Pourquoi publieriez-vous une photo de douche de votre mari ? C’est l’apprécier en tant que père ? Bizarre. Lol. »

« Alors pas de photos de lui et de ses enfants ? Juste des pièges à soif et des selfies avec vous deux. Choix bizarre pour un article sur la fête des pères », a écrit un compte.

« Que diriez-vous de crier au vrai père de vos enfants au lieu de tous vos hommes de remplacement que vous avez eus dans et hors de la vie de ces pauvres enfants? », A demandé une personne.

« Alors… aucune de ces photos sur le post ne l’avait avec ses enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça… je pense que JLo proteste trop au nom de Ben. Où sont les putains de preuves ? Ce post est en fait ridicule ! », une personne indiqué.

« Avez-vous perdu la tête ? Il a des enfants. Quelle fille veut voir son père à moitié nu ? Apprenez que certaines choses sont mieux gardées en privé. Vous n’avez pas à montrer au monde votre homme à moitié nu. Ayez un peu de respect pour vous-même », un commentaire lu.













Chronologie des relations entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés pour la première fois en 2002. Le couple s’est même fiancé à l’époque. Plus tard en 2004, ils ont décidé de se séparer pour des raisons inconnues. Dix-sept ans plus tard, ils se sont reconnectés et ont finalement sauté le pas en 2022. Le duo a cinq enfants issus de leurs précédentes relations. Ben Affleck est le père de trois enfants avec Jennifer Garner – Violet, Seraphina et Samuel. D’autre part, Jennifer Lopez a des jumeaux Max et Emme avec Marc Anthony.