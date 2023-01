Jennifer Lopez termine 2022 en partageant des photos de son mariage avec Ben Affleck

L’actrice et chanteuse Jennifer Lopez a partagé sur les réseaux sociaux des photos inédites de son mariage avec une autre célébrité, Ben Affleck, alors qu’elle réfléchissait à ses moments préférés de 2022.

Le jour du Nouvel An, Lopez a partagé une compilation vidéo avec des clips et des photos de “l’une des meilleures années à ce jour” qui montrait son mariage privé avec Affleck à Las Vegas au cours de l’été.

“[2022] était l’une des meilleures années à ce jour !!! J’ai hâte que tout ce qui arrive l’année prochaine … #HappyNewYear#ImJustGettingStarted#WaitingForTonight#ThisIsMeNow”, a écrit Lopez dans la légende.

Les deux stars se sont officiellement mariées le 16 juillet lors d’une cérémonie privée à Las Vegas avant leur deuxième cérémonie un mois plus tard avec famille et amis dans une propriété en Géorgie.

Lopez et Affleck auraient recommencé à se fréquenter en avril 2021 après avoir eu une romance au début des années 2000. Un an plus tard, le couple a officiellement annoncé qu’ils étaient fiancés.

Sa vidéo du Nouvel An comprend les faits saillants de chaque mois de 2022. Pour avril, la star de 53 ans peut être vue en train de sourire avec sa bague de fiançailles verte alors que son point culminant de mai la montre en train de revoir des illustrations de mariage.

De plus, on peut également voir le couple célébrer un anniversaire pour les enfants jumeaux de la star de “Marry me”, Emme et Max, que Lopez partage avec son ex-mari Marc Anthony.

Le point culminant de l’année montre également que Lopez remporte les MTV Movie & TV Awards 2022 en juin et accepte le prix Icon aux iHeartRadio Music Awards en mars.