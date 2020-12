Jennifer Lopez a organisé une mini fête d’Halloween cette année, et pour fêter ça, elle s’est habillée comme son fiancé Alex Rodriguezest ex!

Sur SiriusXM Radio Andy, la Hustles l’actrice a détaillé ses projets pour Halloween Andy Cohen. Alors que la pandémie de coronavirus a anéanti tous les espoirs d’une énorme éruption, J.Lo a trouvé un moyen de rendre l’occasion vraiment spéciale. Elle, sa famille et un petit groupe d’amis qu’elle a invités déguisés en icônes de la musique pour célébrer la fête, avec 51 ans participant au rassemblement comme Madone dans son clip « Like a Virgin ». Elle a même bercé les gants de dentelle blanche!

« Nous avions trois amis, quatre amis. Et oui, nous nous sommes tous habillés comme beaucoup trop », a expliqué Jennifer. «Mes enfants étaient comme se cacher dans les chambres. Ils étaient comme » Qu’est-ce que tu fais? Je me suis habillé en Madonna et Alex, il est allé comme Bruce Springsteen. «

Elle a ajouté que son bon ami et directeur, producteur Benny Medina, a assisté à l’événement en tant que Elvis Presley. Le chanteur de « On the Floor » a tout documenté sur Instagram.