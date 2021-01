Jennifer Lopez s’est prononcée pour remettre les pendules à l’heure sur la spéculation selon laquelle elle a eu du Botox, disant à ses détracteurs: « S’il vous plaît ne m’appelez pas un menteur. »

Cela vient après que la star, 51 ans, ait fait la une des journaux pour elle réponse à un utilisateur Instagram qui a jeté le doute sur la façon dont elle réalise ses regards juvéniles.

Lopez avait publié une vidéo sur le site de médias sociaux, montrant sa peau éclatante après avoir dit qu’elle avait utilisé un masque facial de sa propre gamme de produits de beauté, ce qui a déclenché l’échange.

Cette photo a été tirée de la vidéo qui a fait les gros titres. Pic: @ jlo / Instagram



Maintenant, dans une interview avec le magazine People aux États-Unis, la chanteuse et actrice a déclaré qu’elle ne pouvait pas laisser le commentaire – qui disait que la star avait « définitivement » eu « des tonnes » de Botox – aller sans répondre.

« Je ne juge personne », a déclaré Lopez dans l’interview. « Si vous voulez faire du Botox et des injectables, c’est bien! Mais je ne veux pas que les gens me mentent sur moi et disent: » Oh, elle essaie de faire croire que ce truc fonctionne « .

« Non, je vous dis ce que je fais qui fonctionne! S’il vous plaît ne m’appelez pas un menteur. Je n’ai pas à mentir sur des choses. J’ai été assez honnête sur toute ma vie. »

Lopez, qui est réputée pour son apparence anti-âge, a déclaré que si elle avait eu du Botox, elle l’admettrait.

«Si je l’avais fait, je dirais: ‘Ouais, tu as raison’, mais je ne veux pas que les gens disent ‘Arrête de mentir, tu fais ça, tu fais ça’, alors que ce n’est tout simplement pas vrai, » elle a dit.

«J’ai juste senti que cela devait être réglé, mais d’une manière aimante. Et l’un de mes grands secrets de beauté est que j’essaie d’être gentil avec les autres et d’élever d’autres femmes.

« Je pense que c’est important pour nous de faire les uns pour les autres au lieu d’essayer de démolir les gens. »

Lopez s’est produit lors de l’inauguration du président Joe Biden plus tôt en janvier



Dans sa réponse originale au commentateur Instagram, Lopez a répondu en disant: « LOL c’est juste mon visage !!!…. Pour la 500 millionième fois… je n’ai jamais fait de Botox ou d’injectables ou de chirurgie !! Juste dire. »

Depuis, elle fait la une des journaux pour une raison différente – après lors de l’inauguration du président Joe Biden.

Elle a interprété un mélange de This Land Is Your Land et America The Beautiful lors de la cérémonie, qui a également vu Lady Gaga livrant une interprétation émotionnelle de The Star-Spangled Banner.