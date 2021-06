Jennifer Lopez signe un accord pluriannuel avec Netflix pour sa bannière de production | Films Actualités

Washington: L’actrice et chanteuse hollywoodienne Jennifer Lopez a récemment signé un premier contrat pluriannuel avec Netflix pour sa bannière de production, Nuyorican Productions.

Selon Variety, Lopez produira une liste de contenus cinématographiques et télévisuels, à la fois scénarisés et non scénarisés, qui présentera diverses actrices, écrivaines et cinéastes.

Deux longs métrages Netflix avec Lopez, « The Mother », réalisé par Niki Caro, et « The Cipher », basé sur le roman du même nom d’Isabel Ojeda Maldonado avaient déjà été annoncés par le streamer.

« Dans tous les aspects de sa carrière, Jennifer Lopez a été une force dans le divertissement. En nous associant à elle et à Nuyorican, nous savons qu’elle continuera d’apporter des histoires percutantes, de la joie et de l’inspiration au public du monde entier », Scott Stuber, responsable de Netflix films mondiaux, a déclaré dans un communiqué préparé.

Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale de Netflix, a salué Lopez comme « un talent singulier dont la créativité et la vision ont captivé le public et inspiré la prochaine génération à travers le monde. Pendant des années, elle et l’équipe de Nuyorican ont apporté une voix distinctive au divertissement, et J’ai hâte de travailler avec elle et l’équipe pour créer de nouvelles séries que nos membres adoreront. »

« The Mother » suit une femme assassine mortelle qui sort de sa cachette pour apprendre à sa fille comment survivre. Le showrunner de « Lovecraft Country » Misha Green a écrit le scénario, avec les révisions actuelles d’Andrea Berloff.

Les autres crédits de Caro incluent « The Zookeeper’s Wife » et « Whale Rider ». « The Cipher » centré sur l’agent spécial du FBI Nina Guerrera, qui se retrouve entraînée dans une affaire de tueur en série après avoir publié stratégiquement des codes et des énigmes complexes en ligne.

Les codes correspondent à des meurtres récents, conçus pour l’attirer dans une chasse au chat et à la souris. Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Catherine Hagedorn et Maldonado seront les producteurs exécutifs, et Courtney Baxter sera la productrice associée.

« Je suis ravi d’annoncer mon nouveau partenariat avec Netflix. Elaine, Benny et moi pensons qu’il n’y a pas de meilleur foyer pour nous qu’une société de création de contenu tournée vers l’avenir qui cherche à défier les idées reçues et à commercialiser directement les millions de personnes à travers le monde qui ne voir plus l’art et le divertissement avec le genre de frontières et de limitations du passé », a déclaré Lopez.

Elle a ajouté : » Chez Nuyorican Productions, nous sommes ravis de trouver des partenaires partageant les mêmes idées en Ted Sarandos, Scott Stuber, Bela Bajaria et toute l’équipe et nous sommes impatients de commencer à travailler immédiatement. «