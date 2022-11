Jennifer Lopez s’extasie sur le “véritable amour” de Ben Affleck et parle de Jennifer Garner dans une nouvelle interview

Jennifer Lopez est la star de la couverture de décembre de Vogue.

je Dans une longue interview avec la publication, elle explique comment elle et Ben Affleck ont ​​ravivé leur romance et comment ils coparentalité avec leurs ex.

Elle révèle également comment “vivre à haute voix” au début des années 2000 avec Affleck “s’est avéré nous mordre vraiment” alors qu’elle parle de retrouver leur “véritable amour”.

Jennifer Lopez se fait entendre sur la façon dont elle a l’intention de vivre sa vie dans une longue interview avec Vogue.

Ironiquement, la star partage : “Au début, j’étais d’avis que je pouvais dire ou faire n’importe quoi. Je venais du Bronx, et qui n’a pas dit ce qu’il pensait là-bas ?”

Elle parle de sa relation avec Ben Affleck dans les années 2000, ajoutant: “Nous étions si jeunes et si amoureux à cette époque, vraiment très insouciants, sans enfants, sans attaches. Et nous vivions juste nos vies, étant heureux et dehors Nous n’avions pas l’impression d’avoir besoin de nous cacher de qui que ce soit ou d’être vraiment discrets. Nous vivions juste à voix haute, et cela s’est avéré nous mordre vraiment. Il y avait beaucoup de choses sous la surface là-bas, les gens ne voulaient pas que nous soyons ensemble, les gens pensant que je n’étais pas la bonne personne pour lui.”

Le couple A-list ravivé leur romance en 2021 avant attacher le noeud à Vegas plus tôt cette année. Un mois plus tard, ils ont célébré leur union devant sa famille et ses amis en Géorgie.

JLo a pris le nom de famille d’Affleck – “J’ai juste l’impression que c’est romantique… Cela porte toujours la tradition et la romance pour moi, et peut-être que je suis juste ce genre de fille”, commente-t-elle. Bien que beaucoup s’interrogent encore sur la séparation de la star d’Alex Rodriguez, elle explique que peu de temps après la fin des choses entre eux, Affleck, qui avait également appelé Ana de Armas, a tendu la main.

L’acteur a été invité par un magazine à faire un commentaire sur la star – lisez ce qu’il avait à dire ici – et voulait le lui faire savoir. Ils sont restés en contact et les choses ont progressé à partir de là.

Elle dit:

“Évidemment, nous n’essayions pas de sortir en public. Mais je n’ai jamais hésité à dire que pour moi, j’ai toujours senti qu’il y avait un véritable amour là-bas, un véritable amour là-bas. Les gens dans ma vie savent qu’il était une personne très, très spéciale dans ma vie. Lorsque nous nous sommes reconnectés, ces sentiments pour moi étaient encore très réels.

Les deux ont depuis fait du bon travail en mélangeant leurs familles – JLo partage les jumeaux Emme et Maximilian, 14 ans, avec Marc Anthony, tandis qu’Affleck partage Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans, avec Jennifer Garner.

Le chanteur dit que Garner est “un co-parent incroyable, et ils travaillent très bien ensemble”.

“La transition est un processus qui doit être géré avec beaucoup de soin”, dit-elle à propos de la réunion de leur famille. “Ils ont tellement de sentiments. Ce sont des adolescents. Mais ça va très bien jusqu’à présent. Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et que mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui aime vraiment et se soucie d’eux, mais peut avoir une perspective différente et m’aider à voir des choses que je ne peux pas voir avec mes enfants parce que je suis tellement lié émotionnellement.”

Dans l’interview, Affleck parle également un peu de sa partenaire et de ce qui l’a ramené vers elle.

Il dit:

“Il y a quelque chose d’inné, magiquement gentil, bon et plein d’amour au cœur de qui est Jennifer. C’est exactement la personne dont je me souviens il y a 20 ans. Peut-être qu’elle voit tous les changements qu’elle a apportés, alors que quand je la vois, je il suffit de voir quelqu’un qui a conservé, contre toute attente, ce qui l’a toujours rendue la plus incroyable pour moi : un cœur qui semble sans limites avec l’amour. Elle est mon idée du genre de personne que je veux être.