Jennifer Lopez s’extasie sur le rendez-vous des Grammys avec Ben Affleck : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Francis Specker/CBS

Le couple préféré d’Hollywood a séduit lors de la 65e cérémonie annuelle des Grammy Awards le 5 février et le lendemain Jennifer Lopez, 53 ans, a partagé un clip de ses moments préférés de la nuit. Bien sûr, la beauté blonde au miel s’est assurée de souligner comment son rendez-vous et son mari, Ben Affleck, 50 ans, a été la meilleure partie de la soirée. “Toujours le meilleur moment avec mon amour, mon mari”, a-t-elle légendé le message, accompagné d’un emoji au cœur blanc. Dans la vidéo, J.Lo a porté une superbe robe bleue avec des talons éblouissants aux côtés de Ben, qui a porté un costume et une cravate classiques.

La douce vidéo de Bennifer 2.0 arrive même pas 24 heures après la Fille disparue La star est devenue virale en ligne pour avoir semblé indifférente à la cérémonie de remise des prix dimanche. Alors que le hitmaker “All I Have” a apprécié le spectacle, l’acteur de 50 ans est apparu un peu moins excité lors de la cérémonie. De nombreuses personnes sont allées sur Twitter pour partager leurs réactions au visage de Ben et ont même fait des mèmes des moments ! “Quelle que soit la mauvaise journée que vous passez, je vous promets que vous n’êtes pas aussi misérable que Ben Affleck aux Grammys en ce moment”, a déclaré un téléspectateur des Grammys. écrittandis qu’un autre intervint“D’accord, je me sens un peu mal pour Ben Affleck, je ne peux pas mentir.”

Une autre personne est allée sur Twitter pour partager un extrait de la fondatrice de J.Lo Beauty dansant tandis que son âme sœur semblait épuisée. “Ben Affleck est tous les introvertis partout. Vous pouvez voir ses batteries se vider en temps réel. L’homme est déjà à 23% #GRAMMYs #SaveBen », a écrit l’admirateur. UN deuxième extrait a montré Ben et sa femme debout dans une foule pendant que tout le monde dansait autour d’eux. « Ben Affleck veut rentrer chez Jen. Tout le monde dans cette vidéo semble vibrer sur une chanson différente », ont-ils légendé le message.

Les 234 millions de followers de Jennifer ont même consulté la section des commentaires de sa vidéo partagée lundi pour réagir une fois de plus à l’apparition de Ben. « Laisse Ben à la maison. Clairement, ce n’est pas son truc”, a écrit l’un des followers de J.Lo, tandis qu’un autre a ajouté : “C’est marrant, il avait l’air ennuyé et pas content d’être là.” Malgré les commentaires, certains des Mariage de fusil de chasse les partisans de la star ont défendu le duo. “S’il vous plaît, ne laissez pas les ennemis ruiner votre mariage et votre relation. Restez fort bennifer », a noté un autre utilisateur.

Bien que Jenny n’ait pas été nominée pour un prix ce soir-là, elle s’est assurée de se présenter pour présenter le prix du meilleur album vocal pop. Le gagnant de ce dernier prix était le hitmaker “As It Was” Styles Harry, 29 ans, qui a remporté deux Grammys ce soir-là. Fait intéressant, Jennifer n’a jamais remporté de Grammy au cours de sa carrière de plusieurs décennies, cependant, elle a deux nominations à son nom. La chanteuse a été nominée pour la dernière fois pour l’un des trophées de musique convoités en 2001 pour son travail sur la chanson “Let’s Get Loud”.

