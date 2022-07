Jennifer Lopez “s’est précipitée” pour se marier et avait peur que Ben Affleck ait “froid aux pieds” avant le mariage: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez aurait ressenti une pression pour descendre de l’autel et “s’est précipitée” pour se marier avec Ben Affleck dimanche à Las Vegas avant qu’il ne puisse avoir “froid aux pieds”.

Lopez, 52 ans, a célébré le jour de son mariage avec son nouveau mari dans un avion privé pour Los Angeles, où le couple a siroté du Diet Coke et mangé de la pizza, selon Page Six.

Leurs noces de dernière minute ont été une surprise pour beaucoup car ils ont décidé de se marier au Nevada à A Little White Wedding Chapel avec son enfant, Emme, et sa plus jeune fille, Seraphina, en présence.

“[Lopez] est prêt à se marier depuis la nuit où Ben a proposé. Elle voulait verrouiller cela et éliminer toute chance d’avoir les pieds froids dès que possible”, a déclaré une source.

Les jeunes mariés ont maintenant cinq enfants au total. Lopez a des jumeaux de 14 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, et Affleck partage trois enfants – Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Sam, 10 ans – avec son ex-femme, Jennifer Garner.

Garner n’était apparemment pas au courant des noces de Las Vegas et se trouvait à Lake Tahoe pendant que son ex marchait dans l’allée.

“Ben a parlé du mariage à Jen, mais on m’a dit que ce n’était que vendredi au plus tôt”, a déclaré la source au Post.

“C’était très, très peu planifié à l’avance et c’était en grande partie sous l’impulsion du moment. Violet est restée à la maison parce qu’elle est extrêmement fidèle à sa mère.”

Le couple a annoncé son union via une newsletter dimanche après-midi : “Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience.”

“Quand l’amour est réel, la seule chose qui compte dans le mariage, c’est l’autre et la promesse que nous faisons d’aimer, de prendre soin, de comprendre, d’être patients, aimants et bons les uns envers les autres”, a-t-elle écrit. “Nous avons eu ça. Et bien plus encore. La meilleure nuit de notre vie. Merci à la chapelle Little White Wedding de m’avoir permis d’utiliser la salle de repos pour me changer pendant que Ben se changeait dans les toilettes pour hommes.”

“Ils avaient raison quand ils disaient : ‘tout ce dont tu as besoin, c’est d’amour’. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir cela en abondance, une nouvelle famille merveilleuse de cinq enfants incroyables et une vie que nous n’avons jamais eu plus de raisons d’espérer”, a-t-elle écrit.

“Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive-in à Las Vegas à midi et demi du matin dans le tunnel de l’amour, avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours . L’amour est une grande chose, peut-être la meilleure des choses, et ça vaut la peine d’attendre.”

Elle a signé son post : “Avec amour, Mme Jennifer Lynn Affleck. ”

Une source a déclaré au magazine People que le couple “prévoyait maintenant d’organiser une plus grande fête afin de pouvoir célébrer avec sa famille et ses amis”.

La source a ajouté : “Ils n’ont pas encore prévu de lune de miel. Jennifer dit que chaque jour avec Ben est une lune de miel.”

“Depuis qu’ils ont recommencé à sortir ensemble, Jennifer a vraiment cru que c’était ça. Elle a hâte de vieillir avec Ben. Elle est très heureuse et contente avec Ben. Elle ne pouvait rien demander d’autre. Elle pense que tout est parfait .”

Lopez et Affleck organiseraient une “fête massive” dans une maison qu’il possède à Riceboro, en Géorgie, selon TMZ.

La propriété privée d’Affleck est situé sur 87 acres et le manoir principal de 6 000 pieds carrés, et est conçu pour ressembler à une ancienne maison de plantation avec des colonnes de 24 pieds, des volets et un porche enveloppant.

Le complexe a trois structures distinctes et se trouve à environ une heure de Savannah, dans la réserve exclusive de Hampton Island.

Affleck aurait acheté la propriété pour 7 millions de dollars en 2003 lorsqu’il a été fiancé pour la première fois à Lopez.

Ben et Jen se sont fiancés pour la première fois en 2002 et avaient l’intention de se marier en septembre 2003, mais ont reporté leur mariage et ont finalement annulé leur relation en janvier 2004. Ils ont ravivé leur romance en avril 2021 et ont annoncé leurs fiançailles plus tôt cette année.

Des documents judiciaires montrent que la chanteuse “Jenny from the Block”, répertoriée comme “Party 2”, a demandé un “nouveau nom” sur son certificat de mariage, qui a été reçu pour la première fois le samedi 16 juillet au bureau du greffier du comté de Clark.

La star de “Marry Me” a déjà changé de nom lorsqu’elle était mariée au chanteur Marc Anthony. Près de six mois après la finalisation de leur divorce en 2014 – et trois ans après leur séparation – Lopez a abandonné son nom de famille, Muniz.

Elle a également été mariée au danseur Cris Judd de 2001 à 2003 et a eu un mariage d’un an avec Ojani Noa, qui a commencé en 1997 et s’est terminé en 1998.