Jennifer Lopez sera honorée pour son film et ses réalisations télévisées aux MTV Movie and TV Awards

Jennifer Lopez sera honorée pour ses réalisations cinématographiques et télévisuelles aux MTV Movie & TV Awards.

Le réseau a annoncé vendredi que Lopez recevrait le Generation Award dimanche à Santa Monica, en Californie. Le prix célèbre les acteurs dont les diverses contributions au cinéma et à la télévision les ont transformés en noms connus.

Les précédents récipiendaires incluent Scarlett Johansson, Dwayne « The Rock » Johnson, Tom Cruise, Sandra Bullock, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Will Smith et Reese Witherspoon.

LE ROCK A PRONONCÉ UN DISCOURS MÉMORABLE QUAND IL A REMPORTÉ LE PRIX EN 2019

« Jennifer incarne tout ce qui concerne le Generation Award », ont déclaré les productrices exécutives Wendy Plaut et Vanessa WhiteWolf dans un communiqué. « En tant que femme qui fait tout – dans les domaines du théâtre, du chant, de la danse, de la production, de la mode et de la beauté – Jennifer Lopez est une icône intemporelle qui a eu un impact durable sur le cinéma, la télévision, la musique et la culture. »

La première percée de Lopez est survenue en tant que danseuse dans la série de sketchs comiques des années 1990 « In Living Color ». Elle a poursuivi une carrière d’actrice et a décroché un rôle principal dans « Selena » en 1997. Elle a continué à apparaître dans des films tels que « Anaconda », « Out of Sight », « The Wedding Planner », « Hustlers » et son dernier, « Épouse-moi. »

JENNIFER A ANNONCÉ SES FIANÇAILLES AVEC L’ACTEUR BEN AFFLECK EN AVRIL

L’acteur de 52 ans sortira un nouveau documentaire Netflix intitulé « Halftime » le 14 juin. Le projet se concentre sur la seconde moitié de sa carrière et elle réfléchit sur ses jalons et son évolution en tant qu’artiste.

En tant que chanteur, Lopez a eu du succès dans les charts pop et latins avec plusieurs chansons et albums à succès. Elle a sorti son premier album « On the 6 » en 1999 et a dominé le palmarès Billboard Hot 100 avec des chansons comme « If You Had My Love », « All I Have » et les remixes de « I’m Real » et « Ain ce n’est pas drôle. »

Et en 2020, Lopez s’est produit lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl aux côtés de Shakira.

« Spider-Man : No Way Home » entre dans la cérémonie de remise des prix en tant que principal nominé avec sept nominations. « Euphoria » de HBO a obtenu six nominations, et « The Batman » a suivi avec quatre nominations. Vanessa Hudgens animera la remise des prix, qui sera diffusée en direct depuis le Barker Hangar. Les nominations comprennent 26 catégories non sexistes.

LES NOMINÉS AUX PRIX ONT ÉTÉ RÉVÉLÉS EN MAI

Jack Black recevra le Comedic Genius Award.