Jennifer Lopez semble faire vaguement référence à la séparation de Ben Affleck, à ce qu’elle en a appris, si elle le regrette, si elle cherche l’amour et plus encore | Ben Affleck, EG, Extended, Jennifer Lopez, Diaporama | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Lors de son été mouvementé, Jennifer avait ce qui suit à dire…

Jennifer a déclaré : « Je pense que c’est ce que j’aime dans la vie, qu’il n’y a pas de point d’arrivée. Il n’y a qu’à s’améliorer et à grandir si vous le souhaitez. Soit il grandit, soit il meurt, et je ne veux pas jouer le rôle de mourir. Et oui, il y a des moments où je pensais avoir compris, et puis la vie dit : « Envoyons autre chose et voyons si tu craques. Voyons si vous avez vraiment appris cette leçon. Et je ne l’avais pas fait. Je comprends cela maintenant d’une manière beaucoup plus profonde, ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas d’erreurs à l’avenir, mais encore une fois, quand toute votre maison explose, vous vous retrouvez là, dans les décombres, à vous demander : « Comment puis-je que cela ne se reproduise plus jamais ? Et puis vous commencez à l’examiner petit à petit en disant : « D’accord, j’ai fait ceci, c’était mon rôle, c’est ce que j’aurais dû voir au début, c’est ce que je n’ai pas regardé. » Ce sont ces choses-là qui sont réellement les leçons.

Elle a poursuivi : « Le travail consiste à se découvrir. Il s’agit de réfléchir aux sentiments qui nous sous-tendent et aux systèmes de croyances que nous avons à notre sujet, qui nous poussent à faire certains choix et à créer certains modèles dans notre vie. Et donc, quand vous arrivez à un point où vous pensez avoir appris les leçons, et que cela vous explose à nouveau au visage, vous réalisez : « D’accord, je ne l’ai pas fait, alors qu’est-ce que je dois regarder ? en ce moment ? Je dirais qu’il ne faut jamais cesser de regarder à l’intérieur, car il est si facile de rejeter la faute sur tout le monde.

Elle a ajouté : « Mais il faut être en bonne santé. Il faut être complet si l’on veut quelque chose de plus complet. Il faut être bon tout seul. Je pensais avoir appris cela, mais je ne l’ai pas fait. Et puis, cet étéj’ai dû me dire : « Je dois partir et être seul. Je veux me prouver que je peux le faire.

On lui a ensuite demandé si c’était difficile et elle a répondu : « Oui, c’est vraiment dur ! »

Elle a partagé : « On se sent seul, inconnu, effrayant. C’est triste. C’est désespéré. Mais quand vous vous asseyez dans ces sentiments et dites : « Ces choses ne vont pas me tuer », c’est comme si en fait, j’étais capable de joie et de bonheur tout seul. Être en couple ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres. Je dois avoir le bonheur en moi. J’avais l’habitude de dire que je suis une personne heureuse, mais je cherchais toujours quelque chose à combler pour quelqu’un d’autre, et je me disais simplement : « Non, je vais vraiment bien. »