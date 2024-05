Jennifer Lopez s’échappe rapidement de la maison de Ben Affleck en SUV après avoir fait front commun pendant une heure à la fête de remise des diplômes de sa fille, au milieu de troubles conjugaux

Par Brian Marks et Sharon Mai pour Dailymail.Com





Lopez, 54 ans, et Affleck, 51 ans, se sont dirigés vers sa location de 100 000 $/mois après la fête

Mais la chanteuse a été aperçue quittant rapidement la location avec juste un assistant

Le couple a été assailli par des rumeurs de problèmes conjugaux ces dernières semaines.







Les retrouvailles de Jennifer Lopez avec son mari Ben Affleck ont ​​pris fin brusquement peu de temps après leur départ de la soirée de remise des diplômes du lycée de sa fille chez son ex-femme Jennifer Garner jeudi.

La chanteuse et actrice de 54 ans et le cinéaste d’Air de 51 ans ont été aperçus partant ensemble dans une Cadillac Escalade noire et se dirigeant vers le manoir loué à 100 000 $ par mois dans lequel Affleck séjournait seul après avoir apparemment quitté leur domicile conjugal.

Mais après son arrivée à la maison louée, Jennifer a été vue immédiatement monter dans son escalade avec son assistant et s’en aller, laissant Ben derrière, ont déclaré des spectateurs.

DailyMail.com a contacté les représentants de Lopez et Affleck pour commentaires.

Il n’était pas clair au départ si le couple avait des retrouvailles plus substantielles lorsqu’ils ont uni leurs forces plus tôt jeudi pour aider la fille de Ben, Violet, 18 ans, à célébrer l’obtention de son diplôme d’études secondaires.

Jennifer et Ben avaient tous deux l’air impassibles alors qu’ils sortaient de leur voiture à leur arrivée à la soirée de remise des diplômes.

Par la suite, ils ont également été photographiés sortant de la fête ensemble dans la BMW d’Affleck alors qu’ils se dirigeaient vers sa location avant de se séparer.

Leurs retrouvailles – et leur dispersion ultérieure – surviennent près de deux semaines après que Ben et Jennifer ont été aperçus pour la dernière fois lors d’un événement cinématographique avec son ex-femme, Jennifer Garner, le dimanche 19 mai.

Alors qu’ils faisaient leur arrivée à la fête avec la mère de l’acteur de Batman, Christopher Anne Boldt – qui s’appelle « Chris » – le couple a projeté l’image opposée du bonheur conjugal alors qu’ils semblaient tous les deux mélancoliques au milieu des rumeurs croissantes selon lesquelles leur mariage était en péril.

La chanteuse à succès Let’s Get Loud portait une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et gardait la tête baissée alors qu’elle marchait à côté d’Affleck.

La star de Daredevil portait un grand panier en osier, vraisemblablement avec des cadeaux pour Violet, car il débordait de papier de soie rose.

Ben et Jennifer semblaient tous deux porter leurs alliances, après qu’il ait été aperçu sans son groupe à divers moments au cours du mois dernier.

Le week-end dernier, l’alliance est cependant réapparue à sa main lors d’une sortie en solo.

Elle a été vue immédiatement en train de s’entasser dans sa Cadillac Escalade et de partir (photo), mais Ben semblait être resté dans son manoir loué à 100 000 $ par mois.

Les spectateurs ont déclaré que l’assistant de Jennifer était également monté dans le SUV avec elle et semblait conduire alors qu’ils quittaient rapidement la maison actuelle de Ben.

Malgré les retrouvailles publiques – les premières en près de deux semaines – Ben et Jennifer avaient tous deux l’air sombres.

Alors qu’ils traversaient la rue et marchaient ensemble sur le trottoir pour la fête de jeudi, Lopez gardait ses mains dans les poches de sa robe décolletée à fleurs.

Elle était superbe en se pavanant dans une paire de talons en nylon transparent, portant un collier à pendentif en forme de cœur en or et un sac à bandoulière structuré.

En complément de sa femme, qui était habillée à neuf, Affleck était beau dans un blazer gris foncé avec un pantalon assorti et une chemise blanche.

Le couple en difficulté a été rejoint par sa mère, qui portait un blazer à imprimé animal sur un ensemble entièrement noir.

Par la suite, le couple a été vu quittant la soirée de remise des diplômes de Violet ensemble aux côtés de la mère d’Affleck.

Ben semblait ouvrir la portière de la voiture à sa mère tandis que sa femme se tenait de l’autre côté, attendant apparemment qu’il déverrouille sa portière alors que d’autres véhicules passaient.

Ils sont partis ensemble dans sa BMW et Affleck s’est rendu à la location de Brentwood dans laquelle il séjourne, emmenant sa mère et sa femme.

Peu de temps après, Lopez a été vue quittant la maison seule avec son assistant au volant de son Escalade.

La BMW de Ben a été laissée chez lui après le départ de Jennifer

Ben et Jennifer semblaient tous deux porter leurs alliances, après qu’il ait été aperçu sans son groupe à divers moments au cours du mois dernier ; photographié en décembre à Los Angeles

Elle semblait avoir choisi de ne pas passer plus de temps avec Affleck et sa mère alors qu’elle partait pour poursuivre son emploi du temps chargé.

Leurs retrouvailles jeudi étaient les premières depuis douze jours. Ils ont assisté à un film avec Garner et leurs enfants deux semaines plus tôt, et le couple a été vu en train de présenter un spectacle glacial lors du récital scolaire de son enfant Fin deux jours plus tôt.

Il s’agissait de leur première observation en sept semaines, puisqu’ils n’avaient pas été vus ensemble depuis fin mars à New York.

Ces derniers mois, le couple a rarement été vu se croisant ou passant du temps ensemble en public au milieu des rumeurs de séparation.

Lopez était également seule pour ses fonctions de coprésidente du Met Gala à New York le 6 mai, car de nombreux fans ont été surpris qu’Affleck ait sauté l’événement.

Peu de temps après, il a été rapporté que le couple « n’arrivait tout simplement pas à réussir » et se dirigeait vers une séparation après moins de deux ans de mariage.

Il a également été signalé plus tôt ce mois-ci qu’ils vivaient déjà séparément depuis des semaines.

Cela ne fait qu’un an qu’Affleck et Lopez ont acheté leur manoir de 46 000 pieds carrés pour 60,85 millions de dollars.

Depuis lors, non seulement Affleck a déménagé, mais Lopez a été photographiée seule en train de chercher un logement à Beverly Hills le 14 mai.

Ces derniers mois, le couple a rarement été vu en train de passer du temps ensemble en public au milieu des rumeurs de séparation. Lopez était seule pour co-présider le Met Gala à New York le 6 mai (photo)

Cela ne fait qu’un an qu’Affleck et Lopez ont acheté leur manoir de 60,85 millions de dollars. Depuis lors, non seulement Affleck a déménagé, mais Lopez a été photographiée seule en train de chercher un logement à Beverly Hills; vu en mai 2023 à Los Angeles

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé qu’Affleck avait quitté son domicile conjugal pour s’installer dans une propriété à 100 000 $ par mois dans le quartier de Brentwood à Los Angeles.

Au cours des deux dernières semaines, Affleck n’était pas présent pour soutenir sa femme lors de sa tournée de presse pour son film d’action de science-fiction Netflix critiqué par la critique, Atlas et a également sauté la première de son film à Mexico mardi.

Le couple a également raté d’autres vacances ensemble, puisque Lopez a été vu passer seul le Memorial Day lundi.

Le même jour, Affleck semblait abattu alors qu’il arrivait en solo à la première cérémonie de remise des diplômes de Violet, sans le chanteur à son bras.