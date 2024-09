Jennifer Lopez se tourne vers des habitudes malsaines pour faire face au divorce avec Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été mariés pendant deux ans, de mi-2022 à mi-2024

Selon certaines informations, Jennifer Lopez compterait sur l’alcool pour surmonter son divorce avec Ben Affleck.

Par Radar en ligneDes sources proches du dossier affirment que le nouvel amour de J.Lo pour l’alcool a inquiété ses amis et sa famille.

La mère La star a récemment été vue en train de siroter un verre de son cocktail Delola Margarita dans une publication Instagram, et des initiés affirment qu’elle avait besoin de courage liquide avant de rencontrer Ben le 4 septembre.

Ils ont affirmé : « Le fait qu’elle ait eu besoin d’alcool avant sa dernière rencontre avec Ben en dit long.

« Elle semble s’auto-médicamenter et être incapable de gérer la dure réalité de ce divorce sans un quelconque stimulant », ont-ils poursuivi à propos de la chanteuse, qui a demandé le divorce en août.

Ils ont ajouté : « Elle avait l’habitude de boire uniquement en société, mais cela fait désormais partie intégrante de sa routine quotidienne et les cocktails qu’elle prépare sont apparemment mortellement forts. »

Un autre initié a noté : « J Lo n’était pas préparée à cette rupture. »

« Elle pensait sincèrement qu’ils allaient régler leurs problèmes, mais Ben a tout simplement jeté l’éponge et est parti. Il l’a laissée complètement détruite », ont-ils remarqué.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés pour la première fois en 2002, et ont rompu en 2004 alors qu’ils étaient fiancés. Le duo s’est ensuite remis ensemble en 2021 et s’est marié en 2022, demandant le divorce deux ans plus tard.