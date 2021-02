Jennifer Lopez a déclaré qu’elle se souvenait de sa nomination aux Oscars pour son film Hustlers comme « une piqûre ».

La chanteuse et actrice, 51 ans, a été applaudie pour son rôle de strip-teaseuse chevronnée Ramona Vega dans le drame policier Hustlers en 2019.

Hustlers était basé sur une histoire vraie sur une équipe de strip-teaseuses new-yorkaises qui gèrent les cartes de crédit de riches clients drogués, de courtiers en bourse et de riches PDG.

Au cours de la saison des récompenses suivante, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles Jennifer pourrait gagner un Oscar pour sa performance très appréciée.

Cependant, Jennifer et le film n’ont remporté aucune nomination aux 92e Oscars.

Elle a dit: « J’en parlais l’autre jour.

« [My production partner] Elaine [Goldsmith-Thomas] a publié un article où elle a énuméré toutes les choses pour lesquelles j’avais été nominée et gagnée cette saison, et quand il s’agissait des Oscars, c’était si évidemment absent.

Jennifer a révélé: « C’était une piqûre. »

Elle a révélé: « J’étais comme, ‘D’accord, quand vous êtes censé être dans l’esprit de tout le monde, censé être nominé et que vous ne l’êtes pas, qu’est-ce que cela signifie? Est-ce vraiment réel? Les autres sont-ils réels et celui-ci n’est pas ‘t?’

« Je suis arrivé à un point où je me suis dit: ‘Ce n’est pas pour ça que je fais ça.’

« Je ne fais pas ça pour avoir 10 Oscars assis sur ma cheminée ou 20 Grammys. »

Elle a confirmé: « Je pense que ma vie est plus que des récompenses. »

Au lieu de cela, les nominés aux 92e Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle étaient Kathy Bates pour Richard Jewell, Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, Florence Pugh pour Little Women, Margot Robbie pour Bombshell et l’éventuelle gagnante de la catégorie, Laura Dern pour Marriage Story. .

