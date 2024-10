Jennifer Lopez se souvient de bons vieux souvenirs : « C’est incroyable »

Jennifer Lopez a été présente aux American Music Awards au fil des ans. Alors, pour son 50ème anniversaire, elle revient sur ses bons souvenirs de l’événement.

Entrant dans une ambiance nostalgique, le Sur le sol a dit qu’elle regardait l’émission quand elle était jeune.

« C’est assez incroyable, n’est-ce pas ? Cinquante ans d’American Music Awards. Je me souviens de les regarder à la maison quand j’étais petite », se souvient-elle.

Sa réaction a été une totale surprise lorsqu’on lui a montré sa première apparition à l’événement.

« Quoi? » La Mère dit l’actrice en riant. « C’était il y a si longtemps, mais l’énergie dans la pièce était très électrique. »

En plus de cela, la femme de 55 ans s’est également souvenue du moment où elle a remporté le titre d’Artiste latino préféré en 2011 : « Gagner un prix voté par les fans est incroyablement spécial parce que cela vient directement des gens pour qui vous faites la musique. C’est juste une expérience d’humilité. «

Ailleurs dans l’interview, Jennifer a partagé son point de vue sur le pouvoir de la musique. « La musique a vraiment le pouvoir de guérir, d’élever et de nous connecter, et les AMA le démontrent depuis un demi-siècle maintenant », ajoutant: « Et je suis enthousiasmé par les 50 prochaines années de musique – et de magie. »