« Je n’ai jamais eu de Botox à ce jour », préféra Lopez. « Et elle a dit: » Saviez-vous que vous avez une petite phrase ici? Nous devrions commencer le Botox. » Je veux dire, je devais avoir 23 ans, non? Et je me suis dit: « Je vais passer. » Je n’aimais pas les aiguilles de toute façon, mais le petit ami me disait: « Ouais, tu devrais commencer. Je fais ça. » J’étais comme, non, merci. «

Près de trois décennies plus tard, des questions persistent pour Lopez. « Je me demande simplement ce qui m’est arrivé si j’avais commencé le Botox à 23 ans, à quoi je ressemblerais en ce moment », a-t-elle déclaré au site Web. « Mon visage serait un visage totalement différent aujourd’hui. »

En matière d’injectables et de chirurgie plastique, chacun leur appartient. Pendant ce temps, le Saint Graal de Lopez est le SPF.