Jennifer Lopez se couvre d’une robe en mousseline de soie au TIFF après sa « robe de revanche »

Jennifer Lopez s’est enveloppée dans une robe en mousseline transparente après avoir dévoilé ses atouts dans une « robe de vengeance » osée au Festival international du film de Toronto.

La chanteuse de « On the Floor » a ébloui dans la robe Chloé à manches longues et longue jusqu’aux chevilles alors qu’elle se rendait à la soirée Road to the Golden Globes organisée à l’hôtel Four Seasons à Ontario samedi.

Lopez a associé des bottes en cuir nude à son look chic, accessoirisé de boucles d’oreilles pendantes en or et d’une petite pochette. Elle portait ses cheveux blonds ombrés lissés et repliés derrière ses oreilles.

Jennifer Lopez portait une robe transparente Chloé à une soirée du Festival international du film de Toronto samedi. Getty Images

La chanteuse est sortie dans une robe longue jusqu’à la cheville pour la soirée Road to the Golden Globes. Getty Images

La chanteuse de 55 ans semblait abattue alors qu’elle posait sur le tapis rouge, mais semblait s’être détendue alors qu’elle discutait à l’intérieur avec d’autres participants.

Lopez a adopté un look plus conservateur après avoir laissé peu de place à l’imagination avec la robe de vengeance osée qu’elle portait à la première du TIFF de son film « Unstoppable » vendredi.

Elle a mis en valeur sa silhouette dans la robe brodée argentée de Tamara Ralph, conçue avec des côtés ouverts maintenus ensemble par des nœuds noirs.

Elle a accessoirisé avec une pochette et des boucles d’oreilles pendantes. Getty Images

Lopez a lissé ses cheveux samedi. Getty Images

La chanteuse de « Jenny From the Block » portait des talons compensés métalliques, des diamants Hassanzadeh et une pochette de Judith Leiber.

L’apparition en solo de Lopez sur le tapis rouge a marqué son premier événement depuis qu’elle a demandé le divorce de Ben Affleck le 20 août.

La star de « Gone Girl », 52 ans, a produit le film mais Page Six avait précédemment confirmé qu’il n’assisterait pas à la première.

La pop star a été photographiée en train de discuter avec d’autres participants. Penske Media via Getty Images

Elle semblait de bonne humeur. Penske Media via Getty Images

La veille, Lopez portait une « robe de vengeance » au festival alors qu’elle assistait à la première de son nouveau film, « Unstoppable ». Todd Williamson/JanuaryImages/Shutterstock

Au lieu de cela, Affleck a été aperçu marchant avec un ami vers son bureau à Los Angeles vendredi.

L’ami proche de l’acteur, Matt Damon, qui a également coproduit le drame, a assisté à la projection aux côtés de sa femme, Luciana.

Un témoin oculaire a déclaré à People que Damon et Lopez avaient eu une « longue » et « profonde conversation » de 20 minutes lors d’une afterparty pour leur film à l’EPOCH Bar & Kitchen Terrace du Ritz-Carlton.

Le mari de Lopez, Ben Affleck, n’était pas présent malgré la production du film. Images GC

L’actrice a demandé le divorce d’Affleck le mois dernier. Images GC

Selon la source, ils se sont même serré la main en parlant.

Lors de l’événement, la pop star a laissé entendre qu’elle était une « mauvaise sélectionneuse » d’hommes tout en discutant avec son co-star Bobby Cannavale.

Lopez s’est marié avec Affleck en 2022, mais était auparavant mariée à Ojani Noa de 1997 à 1998, à Cris Judd de 2001 à 2003 et à Marc Anthony de 2004 à 2014.