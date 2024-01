Jennifer Lopez scintille et Elie Saab scintille aux défilés couture du printemps à Paris

PARIS (AP) — Alors que les défilés couture du printemps à Paris entamaient leur troisième jour, Jennifer Lopez a assuré que le pouvoir de…

PARIS (AP) — Alors que les défilés de couture du printemps à Paris entamaient leur troisième jour, Jennifer Lopez a veillé à ce que la puissance des créations des défilés soit à la hauteur de la puissance d’un public VIP. La chanteuse et actrice a dynamisé le Palais de Tokyo en arrivant à la dernière minute pour le show d’Elie Saab, dans un contexte de chaos. Elle et d’autres initiés de la mode ont assisté à une exposition soyeuse du travail du créateur libanais évoquant la complexité des médinas d’Afrique du Nord.

La haute couture – l’usine à idées de l’industrie de la mode – est une tradition séculaire consistant à produire des vêtements sur mesure à des prix exorbitants pour les femmes les plus riches du monde.

Voici les points saillants des expositions de mercredi :

MOTIFS ARABESQUES DU PRINTEMPS

Avec une cape fleurie ornée et un décolleté audacieux, Lopez s’émerveillait – et parfois tremblait – depuis le premier rang de Saab alors que des rythmes vibrants accompagnaient l’ode chatoyante à Marrakech.

Cette saison, Saab n’a pas réinventé la roue et n’avait pas l’intention de le faire. C’était une couture classique – en tulle grès, lilas ciel, rose nuage et pastels tachetés – avec des motifs arabesques sur feuillage doré. Les robes longues en mousseline et en crêpe avaient une allure intemporelle, sans clin d’œil aux tendances saisonnières.

Les invités ont pris des photos alors qu’une jupe ample géante en forme de tulipe à l’envers était balayée, recouverte de centaines de fleurs tridimensionnelles délicatement brodées.

Ailleurs, la collection intègre des éléments ludiques comme une fusion des techniques traditionnelles du kimono avec l’élégance drapée des vêtements arabes classiques.

Alors que la robe de grande finale faisait son entrée, la frontière entre le spectacle et le spectacle s’est estompée. La robe de mariée à couper le souffle, avec une traîne brodée de plusieurs mètres de long, a tout captivé. Mais signe révélateur du paysage de la couture d’aujourd’hui, il n’était pas certain que les invités brandissant des caméras étaient plus captivés par le savoir-faire exquis – ou simplement par la réaction de Lopez à ce sujet.

LES « MARIAGES DE SANG » DE NAKAZATO

Dans un spectacle qui pourrait être décrit comme un « mariage de sang » théâtral, le dernier défilé couture de Yuima Nakazato a intentionnellement laissé un sentiment étrange. Un mannequin, une apparition ressemblant à un cygne, pataugeait dans un lac de liquide couleur sang, sa robe diaphane absorbant la teinte vibrante et traçant un chemin pourpre le long de la piste. C’était un drame de haute couture.

Nakazato, connu pour sa créativité repoussant les limites, s’est plongé dans les domaines les plus sombres de la mode pour le printemps. Un modèle orné de fermoirs en forme d’armure, les larmes coulant de ses yeux, arborait une robe froncée en dévoré qui fusionnait l’esthétique du grand sacerdoce avec une esthétique guerrière de la Terre du Milieu.

Les silhouettes éthérées rencontrent l’innovation durable, avec des vêtements fabriqués à partir de déchets textiles, incarnant l’engagement de Nakazato en faveur d’une mode respectueuse de l’environnement. Les techniques japonaises traditionnelles étaient évidentes dans les drapés inspirés du kimono.

Les palettes de couleurs inspirées de la nature étaient souvent abandonnées au profit de teintes plus sombres, reflétant une ambiance au charme surnaturel. La pièce maîtresse – un haut en tricot grossier orné de pièces de monnaie en métal – faisait écho au talent de Nakazato pour les bijoux sculpturaux et autres accessoires spectaculaires. Associé à une veste à carreaux déstructurée et à empiècements, il évoquait une armure de samouraï, un clin d’œil à la fois à l’artisanat traditionnel et à l’esthétique avant-gardiste.

