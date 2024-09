Jennifer Lopez « s’appuie sur » Leah Remini après la « torture » infligée par Ben Affleck : source

Photo : Jennifer Lopez « s’appuie sur » Leah Remini après la « torture » infligée à Ben Affleck : source

Selon certaines informations, Jennifer Lopez s’appuierait sur sa proche amie, Leah Remini, dans le cadre du divorce de Ben Affleck.

Comme les fans le savent, le duo, qui était autrefois de grands amis, se serait reconnecté à la suite du divorce de Jennifer Lopez avec son mari depuis deux ans.

Maintenant, un initié a partagé avec En contact chaque semaine« Ils sont de nouveau en bons termes et plus proches que jamais et elle est désormais considérée comme la coach de facto de J. Lo en matière de divorce. »

La source a également déclaré : « Leah est un personnage extrêmement coriace, elle a dû l’être après tout le stress qu’elle a enduré aux mains de la Scientologie. »

« Son attitude pragmatique et sans concession est une musique aux oreilles de J. Lo en ce moment, car elle a passé tant de mois à être torturée par Ben à l’idée d’une éventuelle réunion », a poursuivi la source à propos de la vie amoureuse problématique de la chanteuse. Sur le sol crooner.

En conclusion, la source a souligné que Leah est « plus qu’heureuse de prendre la relève et de lui apporter tout le soutien dont elle a besoin. Tous les amis de J. Lo sont dégoûtés par Ben en ce moment et Leah ne fait pas exception ».