Jennifer Lopez Rocks Bell Bottoms lors de l’achat de sa nouvelle maison de 60 millions de dollars – Hollywood Life

Jennifer Lopez a sauté les jeans boot-cut et s’est dirigé directement vers les bas de cloche le 7 juin. Jennifer. 53, arborait un t-shirt court blanc qui montrait son ventre tonique, associant le haut à un ensemble de bas de cloche marron multi-tons qui semblaient tout droit sortis de l’ère disco. J.Lo a opté pour des chaussures à plateforme blanches qui lui ont donné un peu plus de hauteur – et s’est assurée qu’elle ne trébuchait pas sur son propre pantalon pendant sa virée shopping.

J.Lo a semblé visiter quelques magasins de meubles lors de la virée shopping de ce mercredi. Au début du mois, elle et son mari, Ben Affleck, a acheté un domaine de 60 millions de dollars à Beverly Hills. La nouvelle maison comprend douze chambres, vingt-quatre salles de bains et quinze foyers. La propriété de cinq acres comprend une immense piscine et un patio, et la sécurité serait inégalée. Ils ont même obtenu la maison pour un « vol » – le prix demandé en 2018 était de 135 millions de dollars, et il est tombé à 75 millions de dollars lorsqu’il a été remis en vente au début de 2023.

La maison sera un bon endroit pour Ben, 50 ans, et Jennifer pour élever leur famille recomposée. Il partage trois enfants – des filles Violet17, et Séraphine14 ans et fils Samuel11 – avec Jennifer Garniertandis que J.Lo est la fière maman de jumeaux de 15 ans, Emme et Maxqu’elle a eu avec son ex, Marc Anthony.

Quelques jours avant son défilé de mode en cloche, J.Lo a emmené ses enfants faire du shopping. Esme et Max se sont jumelés en pulls bleus, avec Esme portant un pull Tommy Hilfiger tandis que Max avait un David Bowie éclair sur le sien.

En mai, Jennifer a parlé du désir de protéger ses enfants des pressions qui accompagnent le fait d’avoir deux parents superstars – et maintenant, un beau-père qui est tout aussi renommé. « Je pense qu’être l’enfant de parents célèbres n’est pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent comprendre, et je ressens pour [my kids] pour cela parce qu’ils n’ont pas choisi cela », a-t-elle déclaré dans une interview avec Audace. « Ils viennent juste de commencer à me faire savoir comment les gens les traitent, alors quand ils entrent dans la pièce, c’est à cela que les gens pensent.

J.Lo a déclaré que les spectateurs « ne voient pas [her kids] pour qui ils sont. Au lieu de cela, ils sont considérés comme des «enfants de J.Lo», et Jennifer sait que «cela doit être une chose très difficile pour eux. J’aimerais donc pouvoir les protéger de cela.

