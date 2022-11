Jennifer Lopez revient sur sa rupture avec Ben Affleck il y a 20 ans : “Honnêtement, je pensais que j’allais mourir”

Jennifer Lopez a senti que son cœur allait se briser en un million de morceaux après sa rupture avec Ben Affleck il y a près de deux décennies.

Lors d’une interview avec Apple Music One, la chanteuse de “Let’s Get Loud” a parlé de sa relation avec l’acteur de “Batman” et a raconté leur séparation après leur premier engagement en 2004.

“Ce fut le plus grand chagrin de ma vie et je pensais sincèrement que j’allais mourir”, a expliqué Lopez.

“Cela m’a envoyé dans une spirale pendant les 18 années suivantes où je n’arrivais tout simplement pas à bien faire les choses. Mais maintenant, 20 ans plus tard, cela a une fin heureuse.”

Les commentaires de l’actrice “Marry Me” font suite à l’annonce de son nouvel album “This is Me… Now”.

Lopez a sorti le projet musical en l’honneur du 20e anniversaire de son album, “This is Me… Then”, qu’elle a dédié à Affleck à l’époque.

Les deux ont fini par arrêter deux ans après la sortie de l’album. La chanteuse “On the Floor” a réfléchi aux retombées, notant que c’était extrêmement “douloureux” et qu’elle “n’interpréterait même” aucune des chansons de “This is Me… Then”.

Dans son dernier album, il y a deux chansons intitulées “Dear Ben pt. II” et “Midnight Trip to Vegas”, qui font référence au couple qui s’est marié lors de leur première cérémonie de mariage en juillet.

Les deux se sont officiellement mariés à la Little White Chapel de Las Vegas le 17 juillet, puis ont dit plus tard “oui” devant des invités de marque dans un vaste manoir de Riceboro, en Géorgie, pour leur deuxième cérémonie en août.

Le couple amoureux a célébré son premier Thanksgiving ensemble en tant que mari et femme jeudi.

Lopez s’est rendu sur Instagram pour publier une série de photos et de vidéos de leur célébration des fêtes, avec la légende : “C’est… Thanksgiving Holiday #ThisIsMeNow #PhotoDump #Family”

Sa chanson “The One (Version 2)” était la musique de fond du message.

Le “vidage photo” de JLo comprenait de jolies photos d’Affleck câlinant son fils, Max, 14 ans, alors qu’il profitait de moments en famille.

La chanteuse “Love Don’t Cost a Thing” a également partagé des selfies avec ses sœurs, Leslie et Lynda, du week-end de vacances.