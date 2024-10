Jennifer Lopez revient sur la façon dont son « monde a explosé » au cours de l’année écoulée

CNN

—



Jennifer Lopez prend conscience de sa vie.

Dans une conversation avec un comédien Nikki Glaser pour le magazine InterviewLopez a parlé de la dernière année de sa vie, qui comprenait l’annulation de sa tournée de concerts prévue et la fin de son mariage avec Ben Affleck.

Glaser et Lopez ont commencé leur conversation en discutant du rôle de Lopez dans le rôle de Judy Robles dans le film « Unstoppable ». Robles est la mère de l’athlète Anthony Robles, né avec une jambe et devenu un lutteur accompli.

Glaser a lié la préparation de Lopez pour le rôle à la « lutte contre la faible estime de soi » de la star.

« Toute ma vie a prouvé que j’étais suffisant », a déclaré Lopez. « Gérer le sentiment d’être suffisant, dès le plus jeune âge, est quelque chose qu’on ne comprend pas pendant longtemps, parce qu’on ne se regarde pas comme ça. Quelque chose vous motive, vous et vos décisions, et vous ne savez pas pourquoi.

Lopez a déclaré qu’une partie de cette motivation provenait des sentiments d’enfance « d’être ignoré, d’être un enfant du milieu, d’avoir une mère et un père très extravertis qui travaillaient toute la journée et toute la nuit et de se sentir comme si vous n’étiez pas important, comme si vous ne l’étiez pas. une priorité. »

«Cela vous tient à cœur et je pense que vos parents font de leur mieux. Même maintenant que je suis parent, j’ai beaucoup plus d’empathie pour ce qu’ils ont vécu », a-t-elle déclaré. «J’aime mes parents, mais je vois l’effet sur moi de qui ils étaient et de la façon dont ils ont été élevés. Vous ne le savez même pas vraiment jusqu’à ce que ces choses commencent à se manifester dans vos relations adultes réelles.

La conversation a ensuite porté sur ses derniers mois, qui n’ont pas été des plus faciles pour Lopez.

En travaillant sur le film ainsi que sur son album « This Is Me…Now », le court métrage et le documentaire qui l’accompagnait, Lopez se sentait comme « … whoa, je suis arrivée ici ».

«Je vais bien», dit-elle. « J’ai fait tout le travail et j’ai regardé où j’en suis, et puis c’était comme si tout mon putain de monde avait explosé. »

Sa relation très médiatisée avec Affleck, qui les a amenés à se réunir des décennies après la fin de leur premier engagement, a attiré encore plus d’attention en août, lorsque Lopez a demandé le divorce.

Elle regarde maintenant devant elle, et non plus derrière, semble-t-il.

« Maintenant, je suis excité, quand vous dites que vous allez être seul », a déclaré Lopez. « Oui, je ne cherche personne, parce que tout ce que j’ai fait au cours des 25, 30 dernières années, étant dans ces différentes situations difficiles, que puis-je faire quand c’est juste moi qui vole seul. »

« Et si je suis juste libre? » a-t-elle ajouté.

« Unstoppable » devrait sortir en salles en décembre.