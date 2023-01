Jennifer Lopez révèle qu’on lui avait initialement demandé de rejoindre Madonna et Britney Spears lors du baiser des VMA de 2003

Jennifer Lopez a révélé qu’on lui avait initialement demandé de participer à la performance choquante des MTV Video Music Awards 2003 avec Madonna et Britney Spears.

Au cours de l’événement emblématique, Britney Spears et Madonna ont interprété “Like a Virgin” et “Hollywood” avant de s’embrasser sur scène devant des milliers de téléspectateurs. Le baiser infâme a ensuite été rejoint par Christina Aguilera à la place.

“Je tournais un film au Canada, et nous nous étions rencontrés… moi, elle et Britney… pour le faire chez elle, et puis je ne pouvais tout simplement pas quitter le film… alors, nous ne pouvions pas le faire”, Lopez a expliqué l’événement à E! Nouvelles.

Le sujet a été évoqué lors d’une interview de presse pour “Shotgun Wedding”, où l’acteur de 53 ans jouera aux côtés de Josh Duhamel.

Duhamel a été stupéfait lors de l’interview lorsqu’il a découvert que Lopez devait partager la scène avec Madonna, lors de leur performance sur le thème du mariage.

“Vraiment?!” Duhamel a réagi, en se levant presque de son siège.

“Ils ont demandé à Christina Aguilera, je pense, de le faire, et je n’ai pas fini par le faire”, a ajouté Lopez.

L’interprète de “Let’s Get Loud” a continué à partager ce qu’elle ressentait pour la chanteuse pop.

“J’adore Madonna. Je suis une grande fan. Je l’ai toujours été.”

Après le baiser à bouche ouverte qui a pris d’assaut le monde, la rappeuse Missy Elliot a rejoint les femmes sur scène et a interprété sa chanson à succès “Work It”.

Pendant ce temps, l’actrice “Marry Me” se prépare pour la sortie de “Shotgun Wedding” d’Amazon Prime Video.

Lopez joue le fiancé de Duhamel alors qu’ils se préparent pour un mariage de destination ultime.

Cependant, le couple est confronté à plusieurs défis en cours de route, notamment des membres de la famille très opiniâtres et même un homme armé prenant tout le monde en otage.

Jennifer Coolidge et Lenny Kravitz rejoignent le casting étoilé.

“Shotgun Wedding” sera diffusé le 27 janvier sur Amazon Prime Video.