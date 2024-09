Jennifer Lopez révèle les difficultés rencontrées lors du tournage de « Unstoppable » de Ben Affleck

Jennifer Lopez, qui jouera bientôt dans le film coproduit par son ex-mari Ben Affleck Inarrêtablea révélé qu’elle avait eu du mal à filmer le prochain film.

L’actrice de 55 ans, qui a récemment assisté à la première de son prochain film au TIFF 2024, a déclaré Personnes magazine : « J’ai eu des difficultés sur le plateau à quelques reprises. Je me disais : ‘Beurk, c’était trop près.’ »

Le Atlas L’actrice a ensuite expliqué que la raison de ses difficultés était « les traits de caractère et les développements », qui « touchaient trop près de chez elle ».

« Les femmes qui sont mères et qui se lancent dans des relations, et vous avez des difficultés avec elles, et vous vous retrouvez dans une dynamique qui n’est pas saine, mais vous vous souciez de la personne, vous aimez la personne ? » Sur le sol La chanteuse à succès a expliqué, ajoutant que c’était cette dynamique complexe de la vie qu’elle comprenait très bien.

Dans le prochain film, Jennifer joue le rôle de Judy Robles, la mère du champion national de lutte NCAA Anthony Robles, interprété par Jharrel Jerome.

Inarrêtable a été présenté en première dans la section Présentations spéciales du Festival international du film de Toronto le 6 septembre 2024, suivi d’une sortie en salles en décembre 2024.