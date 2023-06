Jennifer Lopez a partagé l’amour le jour de la fête des pères.

Lopez, 53 ans, a publié un « post d’appréciation de papa » en l’honneur de son mari, Ben Affleck.

L’acteur oscarisé de 50 ans a enlevé sa chemise et a montré ses abdos impressionnants dans le selfie miroir partagé avec les 247 millions d’abonnés Instagram de J.Lo.

« Message d’appréciation de papa. Bonne fête des pères papa », a-t-elle écrit. « Et bonne fête des pères à tous les papas incroyables !!

« Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais. »

Affleck semblait tenir son téléphone d’une main tout en posant pour le cliché, qui a également révélé des tatouages ​​​​d’épaule assortis pour compléter son énorme tatouage Phoenix dans le dos.

Malgré des horaires chaotiques, le couple semblait complètement à l’aise dans les bras l’un de l’autre pour quelques selfies candides.

Lopez et Affleck ont ​​cinq enfants ensemble dans leur famille recomposée.

Elle a des jumeaux de 15 ans, Max et Emme, avec son ex, Marc Anthony.

Affleck et son ex-femme, Jennifer Garner, ont trois enfants : Violet, 17 ans, Seraphina, 14 ans et Samuel, 11 ans.

Ben et Jen se sont fiancés pour la première fois en 2002 et avaient l’intention de se marier en septembre 2003, mais ont reporté leur mariage et ont finalement annulé leur relation en janvier 2004.

Ils ont ravivé leur romance en avril 2021 après qu’elle a rompu avec l’ex-fiancé Alex Rodriguez et qu’il s’est séparé d’Ana de Armas.

Elle a annoncé leurs fiançailles l’année dernière et a révélé qu’il avait fait sa demande alors qu’elle était dans la baignoire.

Lopez a annoncé son mariage avec l’acteur de « Good Will Hunting » dans un article de newsletter aux abonnés, où elle a révélé qu’ils avaient prononcé leurs vœux à The Little White Wedding Chapel juste après minuit le 17 juillet .

Un mois plus tard, ils ont organisé un deuxième mariage dans leur domaine de 8 millions de dollars en Géorgie après leur retour d’une lune de miel en Italie.