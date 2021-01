Jennifer Lopez est saluée comme l’une de ces pop stars qui ont continué d’étonner les fans au fil des décennies avec ses looks incroyables et ses performances puissantes. Avec sa dernière sortie de chanson, la chanteuse-actrice a également prouvé qu’elle n’avait pas peur de tout mettre à nu même à 50 ans.

Maintenant, JLO a effectué une autre tâche impensable. Elle a enlevé tout son maquillage après sa performance devant la caméra. Lors d’un événement spécial diffusé à un certain nombre de fans le soir du Nouvel An, Lopez a enlevé son maquillage et a révélé à quoi elle ressemblait vraiment sans aucun produit.

Elle a fait l’activité après sa performance épique sur Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest, où elle avait un maquillage de scène complet, ce qui a rendu sa vidéo encore plus amusante à regarder, a rapporté Harper’s Bazaar. Elle l’a fait pour promouvoir sa nouvelle gamme de produits de beauté.

Partageant sa routine de soins de la peau sur Instagram après l’événement, JLo a écrit: « Nous sommes frais pour 2021 après l’événement # WashAway2020 d’hier. Je ne peux pas croire que @jlobeauty est disponible maintenant ✨ Cela fait des années et il est enfin là. »

«Nous avons passé des centaines de cycles de tests de produits et de formulations», a-t-elle poursuivi, «tout pour nous assurer que nous avons créé les produits parfaits pour que VOUS obteniez CETTE LUMIÈRE !!! ✨✨✨ Je suis tellement fière de ce que nous avons proposé. et je sais que vous allez l’adorer. On vient juste de commencer !!!! «