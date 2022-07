Jennifer Lopez révèle 2 photos spéciales de Ben Affleck dans sa salle de bain – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FANTÔME/Shutterstock

Après deux fiançailles avec l’amour de sa vie, Jennifer Lopez52 ans, est enfin marié à Ben Affleck, 49 ! Et dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, les fans ont eu un aperçu de la luxueuse salle de bains privée de Jennifer, où elle s’est préparée pour son mariage à Las Vegas le 16 juillet. Le clip, posté par son coiffeur Chris Appletona montré une Jennifer rayonnante virevoltant dans une superbe robe longue blanche et se regardant dans le miroir alors qu’elle se préparait pour sa grande cérémonie.

En arrière-plan, deux photos encadrées de la chanteuse “Jenny From The Block” et de son Port de perles mari star pourrait être vu. Dans l’une, Jennifer et Ben sont vus sur le tapis rouge du Festival du film de Venise en septembre. Une autre photo provenait de leur cour beaucoup plus ancienne – les « Bennifer » originaux ont été fiancés de 2002 à 2004 avant de rompre.

“Je me sens incroyable”, a déclaré Jennifer dans la vidéo, qui a été publiée le 17 juillet. “Je suis tellement excitée. J’ai cette robe depuis tant d’années, et je viens de la conserver, de la conserver, de la conserver, et maintenant je la porte le jour de mon mariage. « Oui, quelqu’un va se marier ! » On pouvait entendre Chris répondre. Jennifer brillait positivement dans le clip, berçant la robe blanche sans manches, les longs cheveux bouclés et le maquillage glamour complet. Elle portait également un beau bracelet de tennis et de simples boucles d’oreilles. Chris a affectueusement légendé la vidéo, «Sentiments de dernière minute avant le mariage…» aux côtés d’un emoji de chapelle de mariage.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie surprise dans une chapelle de Vegas le 16 juillet, après que leur deuxième engagement ait duré trois mois. les jumeaux de Jennifer Emme et Maxtous les deux 14 (papa est ex-mari Marc Anthony) ont assisté à la cérémonie intime en tant que témoins. Et la superbe chanteuse est clairement là pour le long terme – le dépôt de licence de mariage du comté de Clark, NV obtenu par La vie hollywoodienne a révélé que Jennifer a pris le nom de famille de Ben et est maintenant connue sous le nom de “Jennifer Affleck”.

Selon un rapport de TMZBennifer 2.0 organisera une cérémonie beaucoup plus importante dans son vaste domaine de Géorgie. Kourtney Kardashian et Travis Barker de la même manière, ils se sont mariés à Las Vegas et lors d’une cérémonie légale à Santa Barbara avant d’organiser une énorme soirée étoilée à Portofino, en Italie, en présence de la famille et des amis.