Jennifer Lopez reste décontractée en survêtement pour le déjeuner avec sa fille Emme, 13 ans

J.Lo a porté un survêtement jaune confortable alors qu’elle et sa fille Emme faisaient une pause dans leurs achats de Noël pour déjeuner à West Hollywood.

Jennifer Lopez, 52 ans, a opté pour un look décontracté mais confortable alors qu’elle faisait ses courses de Noël et déjeunait avec sa fille de 13 ans Emme Muniz le 21 décembre. La chanteuse « On My Way » a été aperçue dans un survêtement jaune lors de sa sortie en après-midi avec Emme à West Hollywood. J.Lo portait également des baskets vertes, des lunettes de soleil marron, des créoles dorées et un masque protecteur. Elle a terminé son look chic avec un sac à main jaune Valentino qui était enroulé autour de son épaule.

Emme, quant à elle, portait un t-shirt vert, un pull à carreaux et un jean en denim. L’adolescente portait également des baskets Converse noires et gardait son masque facial sous son menton tout en profitant de ce qui semblait être une sucette. Le duo mère-fille a également été rejoint par la sœur de J.Lo Lynda Lopez, la fille de Lynda Lucie Troglodyte, 13 ans et le gérant de J.Lo Benny Médina pour le rendez-vous shopping et déjeuner.

J.Lo a été accompagnée de sa fille pour des achats de Noël de dernière minute plus d’une fois la semaine dernière. Le 17 décembre, le couple a ouvert plusieurs magasins sur Rodeo Drive dans le quartier chic de Beverly Hills à Los Angeles. Pour cette sortie, J.Lo a porté un pull gris clair orné de paillettes et de jeans déchirés, tandis qu’Emme s’est jumelée avec sa magnifique maman dans une paire de jeans déchirés, ajoutant un t-shirt noir et des baskets Vans.

J.Lo partage Emme et son frère jumeau Max avec ex-mari Marc Anthony. On ne sait pas ce que J.Lo a prévu pour Noël, bien qu’il soit probable qu’elle et ses enfants seront avec son beau Ben Affleck, 49 ans, et ses trois enfants — Violet, 16, Séraphine, 12 et Samuel, 9 – qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner. Pour Thanksgiving, « Bennifer » a réuni leurs cinq enfants pour passer des « vacances » à Los Angeles, a précédemment confirmé une source à HollywoodLa Vie. Le couple A-list a également organisé une collecte de nourriture pour Rise Against Hunter pendant le week-end de Thanksgiving, et a été rejoint par Violet, Seraphina et Emme.