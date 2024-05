Jennifer Lopez répond aux questions sur les rumeurs de séparation de Ben Affleck

Jennifer Lopez n’a pas tardé à rejeter une question sur les rumeurs selon lesquelles son mariage avec Ben Affleck serait en difficulté.

C’est arrivé lors d’une apparition de Lopez au Mexique pour promouvoir son nouveau film Netflix, Atlaset le moment a été publié sur les réseaux sociaux par une émission d’information sur le divertissement mexicaine El Gordo et La Flaça.

Sa réponse a été de se pencher en avant, de regarder directement la personne qui posait la question et de dire : « Vous savez mieux que ça.

Lopez s’attendait sûrement à cette question. C’est une pro et, depuis la création de Bennifer, le couple fascine le public.

Jennifer Lopez et Ben Affleck assistent à la première de « The Flash » en 2023.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic



Le couple s’est rencontré sur le tournage de leur film de 2002 Gigli, qui a fait des affaires notoirement mauvaises, mais les a réunis. Ils étaient fiancés à la fin de l’année, mais ils ont reporté leur mariage de septembre 2003 quelques jours seulement avant qu’il n’ait lieu, invoquant « une attention médiatique excessive ». Ils se sont séparés en janvier 2004, et les fans ont pensé que c’était fini jusqu’au printemps 2021, lorsqu’ils ont ravivé leur relation. Lopez et Affleck se sont de nouveau fiancés en avril 2022 et, en juillet, les noces ont effectivement eu lieu.

Jennifer Lopez fait la promotion d' »Atlas » au Mexique.

Adrian Monroe/Getty



Cette fois-ci, les deux hommes ont parlé ouvertement de leur amour l’un pour l’autre dans des interviews et sur les réseaux sociaux. On a donc remarqué qu’ils nous n’avons pas été photographiés ensemble depuis des semaines avant une apparition commune – ailes de mariage – lors d’un événement le 16 mai pour leurs enfants.

Malgré que, Personnes a rapporté par la suite que Lopez et Affleck vivaient dans des résidences séparées à Los Angeles et qu’Affleck vivait dans une autre de leurs maisons dans la région pendant le tournage. Le comptable 2.

Bien que le film lui-même ait parfois été éclipsé par le drame réel, Atlas, sortie le 24 mai sur Netflix, s’annonce intense. Lopez incarne une analyste de données envoyée pour capturer un robot renégat avec qui elle partage un passé mystérieux. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et elle se retrouve obligée de faire confiance à l’IA, ce qui n’est pas facile pour elle, afin de sauver l’humanité. Outre Lopez, le casting comprend Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Simu Liu, Abraham Popoola, Lana Parrilla et Mark Strong.