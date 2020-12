En ce qui concerne le mot «icône», Jennifer Lopez est la vraie affaire.

Le jeudi 10 décembre, la triple menace a été récompensée par le Icon Award à Panneau d’affichageL’événement annuel Women in Music. Bien que l’événement parsemé de stars ne se soit pas déroulé dans la même pièce que par le passé, il était tout aussi spécial pour les lauréats de cette année au milieu de la pandémie de coronavirus.

Rejoindre des titans musicaux comme Aretha Franklin, Shania Twain, Mary J. Blige, Cyndi Lauper et lauréat de l’année dernière Alanis Morissette, Lopez a été officiellement accueilli dans le groupe impressionnant de lauréats des Icon Awards.

« Merci beaucoup pour ce prix Women in Music Icon. Wow », a déclaré J.Lo lors de son discours de remerciement. «La musique a toujours été ma passion. Quand j’étais petite, la musique a pris le banal et élevé dans une célébration. C’est mon obsession depuis. Avec la danse, c’était mon premier amour. Pouvoir faire de la musique et continuer à faire de la musique toutes ces années ont été l’une de mes plus grandes bénédictions. «

Elle a poursuivi: «Ma mère me mettait sur la table de la cuisine et me montrait comment faire le shake du butin, ou nous chantions les oldies, tout ce qui était en haut des charts Billboard à l’époque. C’est ce qui m’a inspiré à faire ce que j’ai eu le privilège de faire pour vous toutes ces années. «