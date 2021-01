Jennifer LopezL ‘amour de l’ amour ne coûte peut – être rien, mais elle en a encore beaucoup pour l ‘une de ses chansons de retour les plus emblématiques.

le Hustlers star, qui vient de se produire à Président Joe Bidencérémonie d’inauguration étoilée avec Lady Gaga et Garth Brooks, s’est rendue sur Instagram le 23 janvier pour fêter les 20 ans de son album J.Lo. Le deuxième album studio de la star, qui a suivi ses débuts en 1999 Le 6, propose des hits comme « Play », « I’m Real » et, bien sûr, « Love Don’t Cost a Thing ».

Dans la légende d’un article, Jennifer, qui porte son propre t-shirt de concert sur les photos, a écrit: « Alors que je réfléchis au fait que c’est le # JLo20thAnniversary, je voulais juste dire merci à vous tous d’être avec moi, m’aimer et me soutenir à travers tous les hauts et les bas. Merci beaucoup pour tout l’amour au cours des 20 dernières années !! Je t’aime tellement !! #MyLoveDontCostAThing #SameGirl. «