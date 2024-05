Jennifer Lopez réagit effrontément à la question de rupture de Ben Affleck

Jennifer Lopez refuse de laisser les spéculations la ridiculiser.

C’est pourquoi elle n’a eu aucun problème à répondre à une question sur les rumeurs de rupture autour d’elle et de son mari. Ben Affleck. Lors d’une récente conférence de presse pour son nouveau film Netflix Atlasun journaliste a demandé à J.Lo de parler de sa « situation » avec l’acteur oscarisé.

Sa réponse ? Après avoir brièvement ri, le multi-trait d’union a fait semblant d’être sérieux, s’est penché et, comme on le voit dans images capturées par El Gordo et la Flaça—a dit en plaisantant à l’intervieweur : « Vous savez mieux que ça. »

L’un de ses collègues panélistes a également réprimandé la question, disant dans le micro : « Allez, ne venez pas ici avec ça. »

Mais cela ne veut pas dire que Jennifer refuse de parler de Ben. En fait, elle a mentionné rapidement le Ligue des justiciers star – qu’elle a épousée à Las Vegas en juillet 2022, avant de dire à nouveau « oui » un mois plus tard en Géorgie – lors de son apparition le 20 mai sur Jimmy Kimmel en direct.