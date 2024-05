Jennifer Lopez réagit à la question des rumeurs de séparation de Ben Affleck

Jennifer Lopez ne parle pas bruyamment des rumeurs.

La star de 54 ans a été interrogée sur ses prétendus problèmes conjugaux avec Ben Affleck lors de la promotion de son nouveau film Netflix « Atlas », mercredi.

« Votre divorce avec Ben Affleck est-il réel ? Ces rumeurs ? un journaliste demandé lors de la conférence de presse à Mexico. « Quelle est la vérité? Quelle est la vérité sur la situation ?

Lopez avait l’air mécontente de la question alors que sa co-star Simu Liu intervenait pour dire: « D’accord, nous ne faisons pas ça. »

« Merci beaucoup les gars, nous l’apprécions vraiment. Merci », a ajouté la star de Marvel, 35 ans, à la foule des membres de la presse.

Alors López se pencha en avant sur sa chaise et a directement répondu au journaliste interrogateur.

« Vous savez mieux que ça », dit-elle.

Liu a ajouté: « Allez, ne venez pas avec cette énergie, s’il vous plaît. »

Lopez et Affleck, 51 ans, n’ont pas encore évoqué publiquement les rumeurs selon lesquelles ils divorceraient.

Après n’avoir pas été vus ensemble pendant 47 jours, les deux hommes se sont fait un devoir de sortir ensemble plusieurs fois au milieu des rumeurs, notamment lorsqu’ils se sont rendus à un événement pour l’un de leurs enfants à Los Angeles le 16 mai.

Cependant, Affleck n’a pas rejoint sa femme pour la première d' »Atlas » à Los Angeles lundi soir.

La chanteuse de « Dance Again » est arrivée toute seule sur le tapis rouge, mais elle portait son alliance.

Les rumeurs sur le couple ont commencé lorsque Lopez a assisté au Met Gala 2024 en solo le 6 mai. Ensuite, il a été rapporté que Affleck séjourne dans une maison séparée de Lopezqui a été vue en train de chercher un logement sans son mari.

Le 15 mai, En contact signalé que Lopez et Affleck suivent une thérapie pour résoudre leurs problèmes.

« Ben croit en la thérapie, jusqu’à un certain point, et est prêt à participer avec un esprit ouvert, même s’il déteste tout le processus humiliant », a déclaré une source au média.

UN Rapport de la page six du 20 mai, Affleck – qui préfère beaucoup moins les projecteurs que sa femme – a « repris ses esprits » à propos de leur mariage raté.

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », a affirmé la source à propos du réalisateur d’Argo. « Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

López et Affleck étaient initialement ensemble de 2002 à 2004. Ils ont mis fin à leurs fiançailles en janvier 2004 après avoir retardé leur mariage « en raison de l’attention médiatique excessive » qui entourait le couple à l’époque.

Après la rupture, ils se sont mariés et ont eu des enfants avec d’autres partenaires, avant de se réconcilier en 2021. Ils marié en juillet 2022 à Las Vegas après un engagement de trois mois et ensuite organisé une cérémonie plus élaborée en Géorgie.