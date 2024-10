Jennifer Lopez réagit à la « haine » en ligne lors de la rupture de Ben Affleck

Jennifer Lopez a appris à ignorer les détracteurs en ligne, mais admet que certains commentaires peuvent encore être « blessants ».

Lors d’une vaste conversation avec la comédienne Nikki Glaser pendant une Entretien En couverture du magazine, Lopez, 55 ans, a raconté comment son « monde entier a explosé » au cours de l’été, alors qu’elle annulait sa tournée et traversait la fin de son mariage avec Ben Affleck aux yeux du public. (Elle a demandé le divorce en août, indiquant la date de leur séparation au 26 avril.)

Lopez a déclaré qu’elle avait vu des discussions sur Internet alors que des inconnus tentaient de rejeter la faute sur sa rupture.

« Je sais que tout ce qui est écrit et dit sur moi, et toutes les conjectures sur qui je suis en tant que personne, ne correspondent pas à qui je suis. J’ai appris cela il y a longtemps », a déclaré le Inarrêtable » a déclaré l’actrice dans l’interview réalisée le 10 septembre.

« Et les réseaux sociaux, parce qu’ils sont apparus après que j’ai été sous le feu des projecteurs pendant un certain temps, je ne les prends pas aussi au sérieux que tout le monde », a-t-elle poursuivi. « Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je suis une bonne maman. Je sais qui sont mes amis. Je sais que mes amis savent qui je suis, ma mère, mon père, tout ça. »

Jennifer Lopez le 6 septembre 2024.

Cindy Ord/Getty



Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

La star, maman de jumeaux de 16 ans avec son ex-mari Marc Anthony, a expliqué que pour « avoir une longue carrière », il faut « apprendre à gérer cette partie de l’entreprise ».

« Certaines personnes vont vous aimer et d’autres ne vous comprendront pas, et certaines personnes veulent juste vous détester pour vous détester, et rien de tout cela n’a vraiment d’importance », a déclaré Lopez. « Ce qui compte pour moi, en tant qu’artiste, c’est faire un travail qui m’inspire et que j’aime faire, que ce soit un énorme succès commercial ou quelque chose qui ne touche qu’une seule personne et que personne ne voit jamais. »

Lopez a dit que tout le reste « n’a pas d’importance » – « C’est la passion de ma vie. J’aime chanter. J’aime danser. J’aime jouer. J’aime divertir. J’aime créer. »

Pourtant, le Les arnaqueurs L’actrice a ajouté : « S’il vous plaît, ne vous méprenez pas, si je vois quelque chose de blessant, je ne suis pas du Téflon. »

Jennifer Lopez et Ben Affleck le 17 novembre 2023.

Mindy petit/Getty



Ailleurs dans l’interview, Lopez a déclaré « si vous voulez survivre dans ce secteur, vous devrez comprendre qu’il s’agit d’une très petite fraction de personnes qui sont probablement mécontentes d’une manière ou d’une autre » et qui propagent la négativité en ligne.

« Quelqu’un qui va prendre le temps de faire une vidéo juste pour sauter sur ce truc – comment puis-je y prêter attention quand j’ai ces beaux enfants et toutes ces choses incroyables qui se passent dans ma vie ? Je ne peux pas », dit-elle dans le Entretien histoire de couverture. « Même dans les moments difficiles, je dis simplement : ‘Tu connais la vérité.’ La tête haute. Comme ils l’ont dit dans Trouver Nemo: Continuez à nager. »