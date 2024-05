Jennifer Lopez quitte la maison de Ben Affleck une heure seulement après avoir fait front commun à la soirée de remise des diplômes de sa fille

Films





Jennifer Lopez n’était apparemment pas d’humeur à traîner et à bavarder alors qu’elle quittait rapidement la fête de remise des diplômes du lycée de sa belle-fille jeudi après seulement une heure.

Bien qu’ils soient entrés ensemble dans la maison de l’ex-femme de Ben Affleck, Jennifer Garner, le couple a quitté la fête peu de temps après avoir fait front uni au milieu de leurs malheurs conjugaux.

Lopez, 54 ans, et Affleck, 51 ans, ont été vus quittant la fête ensemble dans une Cadillac Escalade noire et se dirigeant vers un manoir qu’Affleck serait en train de louer après avoir apparemment quitté la maison du couple.

Jennifer Lopez a quitté la soirée de remise des diplômes de sa belle-fille jeudi après seulement une heure. TheImageDirect.com

Lopez, 54 ans, et Affleck, 51 ans, ont été vus quittant la fête ensemble dans une Cadillac Escalade noire peu de temps après avoir fait front uni. Stefan / CONTEXTE

Le couple a été en proie à des rumeurs de divorce ces dernières semaines. TheCelebrityfinder/MEGA

Après son arrivée dans la nouvelle demeure du cinéaste, la chanteuse à succès de « On The Floor » a été vue immédiatement monter dans son escalade avec son assistante et s’en aller, Rapports du courrier quotidien.

Affleck aurait commencé à séjourner dans une maison du quartier de Brentwood à Los Angeles – à moins de 30 minutes de son domicile conjugal de 60 millions de dollars à Beverly Hills et celui de Lopez – il y a plus de deux semaines.

L’interprète de « Love Don’t Cost a Thing », 54 ans, est apparue impassible lorsqu’elle et l’acteur oscarisé sont arrivés à la fête de fin d’études de sa fille Violet, jeudi après-midi.

Selon les photos obtenues par Page Six, les co-stars de « Gigli » et la mère d’Affleck, Anne Boldt, ont été aperçues marchant ensemble dans la rue.

Affleck – qui partage Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel, 12 ans, avec Garner – a été vu portant un panier avec du papier d’emballage rose à l’intérieur alors que l’actrice de « Maid in Manhattan » marchait à côté de lui.

Le couple a célébré l’obtention du diplôme d’études secondaires de la fille d’Affleck, Violet. Michael Rubin/Instagram

L’acteur de « Good Will Hunting » s’est habillé pour la sortie, vêtu d’un costume gris et de chaussures habillées noires, tandis que sa femme était stupéfiante dans une robe midi à imprimé floral ceinturée à la taille, des talons avec une bride transparente et une paire de lunettes de soleil marron.

La dernière apparition commune du couple intervient près de deux semaines après leur dernière vue ensemble.

Le 19 mai, Affleck et Lopez ont été aperçus lors d’un événement cinématographique à l’Aero Theatre de Santa Monica, en Californie.

Affleck aurait commencé à séjourner dans une maison du quartier de Brentwood à Los Angeles il y a plus de deux semaines. TheCelebrityfinder/MEGA

Des informations selon lesquelles le couple – qui s’est marié en juillet 2022 – sont sur le point de divorcer ont fait surface depuis que Lopez a assisté en solo au Met Gala 2024 le 6 mai.

Plus tôt cette semaine, une source proche du couple a affirmé qu’ils étaient « sur deux pages complètement différentes » maintenant que leur phase de lune de miel est terminée.

Le média a rapporté qu’Affleck « n’est pas d’accord avec le style de vie de Jennifer », se sent « usé » par le mariage et a été « vérifié ».

Plus tôt cette semaine, une source a affirmé que le couple était « sur deux pages complètement différentes » maintenant que leur phase de lune de miel est terminée. Instagram / Jennifer Lopez

« Tous deux ont des carrières exigeantes qui les obligent souvent à résider dans des villes différentes », a ajouté la source.

Lopez et Affleck sont initialement sortis ensemble – et ont même été fiancés – au cours de leur première relation de 2002 à 2004.

Le couple s’est marié en 2022. jlo/Instagram

Le duo a ravivé leur idylle en 2021 et s’est fiancé l’année suivante.

Ils se sont mariés à Vegas en juillet 2022 et ont eu un deuxième mariage en Géorgie le mois suivant.











