Jennifer Lopez présente son enfant Emme, 14 ans, en utilisant des pronoms neutres lors d’une représentation à LA

Jennifer Lopez a présenté son enfant, Emme Maribel Muñiz, 14 ans, sur scène, en utilisant des pronoms neutres au gala Blue Diamond de la Fondation LA Dodgers jeudi soir à Los Angeles.

« La dernière fois que nous avons joué ensemble, c’était dans un grand stade comme celui-ci, et je leur demande de chanter avec moi tout le temps, et ils ne le feront pas », a déclaré Lopez à la foule. « C’est donc une occasion très spéciale. Ils sont très, très occupés. Réservés. Et chers. »

Elle a ajouté: « Ils m’ont coûté quand ils sortent. Mais ils valent chaque centime parce qu’ils sont mon partenaire de duo préféré de tous les temps. Donc, si vous voulez bien me faire plaisir. »

Jennifer et Emme ont interprété une version de « A Thousand Years » de Christina Perri, Emme portant un microphone arc-en-ciel étincelant tout en portant un chemisier rose vif avec un short assorti.

« Laisse tomber pour mon bébé », a déclaré la fière maman à la fin de leur duo réconfortant.

Elle a partagé une foule de photos de l’avantage – qui a permis de recueillir 3,6 millions de dollars pour des causes locales – sur Twitter, y compris Emme assise sous la scène, l’air excitée en attendant que le signal commence à chanter.

Lopez, 52 ans, a joué avec Emme pour la première fois depuis le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV en 2020, qui a tous été filmé pour son nouveau documentaire Netflix « Halftime ».

« » Halftime « offre un aperçu intime derrière le rideau révélant le courage et la détermination qui font de Jennifer Lopez l’icône qu’elle est, de ses performances à l’écran et sur les scènes du monde entier, à son spectacle de la mi-temps du Super Bowl, à la récente inauguration présidentielle » a déclaré un communiqué de presse du Festival du film de Tribeca.

« Le documentaire se concentre sur une superstar internationale qui a inspiré les gens pendant des décennies avec sa persévérance, son génie créatif et ses contributions culturelles. Et ce n’est que le début. »

« Toute ma vie, je me suis battu pour être entendu, pour être vu, pour être pris au sérieux », a déclaré Lopez dans la bande-annonce.

Une frustration particulière pour Lopez était de devoir partager la scène avec Shakira, principalement les contraintes de temps qui accompagnaient deux actes en tête d’affiche.

« C’est la pire idée au monde d’avoir deux personnes pour le Super Bowl », a déclaré Lopez à son directeur musical (via Sports Illustrated). « C’était la pire idée au monde. »

« Nous avons six putains de minutes. Nous avons 30 secondes d’une chanson, et si nous prenons une minute, c’est tout, il nous en reste cinq », a déclaré Lopez dans le documentaire. « Mais, il doit y avoir certaines chansons que nous chantons, cependant. Nous devons avoir nos moments de chant. Ce ne sera pas une putain de revue de danse. Nous devons chanter notre message. »

Le manager du chanteur, Bobby Medina, a également eu ses frustrations avec la NFL et la décision d’avoir deux têtes d’affiche au spectacle de la mi-temps 2020.

« Généralement, vous avez une tête d’affiche lors d’un Super Bowl », a déclaré Medina dans le documentaire. « Cette tête d’affiche construit un spectacle, et s’ils choisissent d’avoir d’autres invités, c’est leur choix. C’était une insulte de dire que vous aviez besoin de deux Latinas pour faire le travail qu’un artiste a fait historiquement. »

« Si ça devait être une double tête d’affiche, ils auraient dû nous donner 20 minutes », a déclaré Lopez dans le documentaire. « C’est ce qu’ils auraient dû faire. »

La NFL a également tenté d’avoir Performance de Lopez avec les enfants en cage retiré du spectacle.

« Nous avons quitté la répétition et j’ai remarqué que tout le monde paniquait, mais je ne sais pas pourquoi », a déclaré Lopez. « Je reçois un appel de Benny, et il dit : ‘Ils veulent retirer les cages.’ Cette nuit-là, les hauts gradés de la NFL l’ont vu pour la première fois, et ils se sont dit : ‘Hé, tu ne peux pas faire ça.' »

Cependant, Lopez a quand même accepté l’idée.

Jennifer partage les jumeaux Emme et Max avec son ex-mari, Marc Anthony. Elle s’est récemment fiancée à Ben Affleck après une romance éclair qui a repris après une interruption de 17 ans.

