Jennifer Lopez présente en avant-première le nouvel album “This is Me…Now”, avec des chansons inspirées par Ben Affleck

Après que les comptes de médias sociaux de Jennifer Lopez se soient mystérieusement éteints mercredi, l’actrice-chanteuse est de retour et meilleure que jamais.

La chanteuse “Let’s Get Loud” s’est rendue sur son Instagram pour publier une vidéo d’elle de la couverture de son album de 2002, qui se transforme ensuite en une version moderne de Lopez.

En l’honneur du 20e anniversaire de son album, “This is Me… Then”, l’interprète de “Jenny from the Block” a annoncé son nouveau projet “This is Me… Now”.

Les fans verront une nouvelle ère de musique dans l’album de 13 titres car il “raconte le voyage émotionnel, spirituel et psychologique” que Lopez a entrepris au cours des deux dernières décennies.

“Un projet émotionnellement brut et honnête, contrairement à tout ce qu’elle a produit auparavant, elle écrit et chante sur sa vie et ses expériences qui résonneront avec nous tous”, a déclaré un communiqué de presse.

La sortie de “This is Me… Now” par Lopez fait suite à son récent mariage avec l’acteur de “Batman” Ben Affleck. Son album précédent était également dédié à Affleck.

Dans son dernier album, il y a deux chansons intitulées “Dear Ben pt. II” et “Midnight Trip to Vegas”, qui font référence au couple qui s’est marié lors de leur première cérémonie de mariage en juillet.

Les deux se sont officiellement mariés à la Little White Chapel de Las Vegas le 17 juillet.

Affleck et Lopez ont dit plus tard “oui” devant des invités de premier plan dans un vaste manoir de Riceboro, en Géorgie, pour leur deuxième cérémonie en août.

La sortie du projet musical de la chanteuse “On the Floor” est son premier album en huit ans.

“Cet album est une philosophie, une réflexion, un moment de l’air du temps. Il s’agit d’espoir, de foi et d’amour véritable qui ne meurt jamais”, indique le communiqué.

En 2022, Lopez a vendu plus de 80 millions de disques.

“This is Me… Now” sera disponible pour les fans en 2023.