Jennifer Lopez « prend une pause avec les hommes ». Pendant ce temps, Ben Affleck lui en veut de l’avoir fait « ressembler au mauvais achat » | Hollywood

Jennifer Lopez est enfin prête à tourner une nouvelle page et à sortir du chapitre Ben Affleck. Malgré le printemps florissant en toile de fond, la chanteuse-actrice a de nouveau vécu « le plus grand chagrin » de sa vie. JLo a avoué en 2022 – l’année où Bennifer s’est mariée, donnant une seconde chance à leur amour – qu’elle avait l’impression qu’elle « allait mourir » quand, il y a vingt ans, le Gigli les co-stars ont annulé leur mariage en 2003 et se sont finalement séparées l’année suivante. Une fin fatidique similaire a suivi Bennifer 2.0 en 2024. L’acteur Ben Affleck, à gauche, et l’actrice et chanteuse Jennifer Lopez assistent à la première de « The Last Duel », le 9 octobre 2021, à New York. (Evan Agostini/Invision/AP)

Et même si le chagrin de cette année « lui a vraiment fait du mal », JLo est prête à passer à de meilleures choses. Une source a déclaré à Life & Style, selon un rapport du 2 octobre, que Lopez était maintenant entrée dans la phase introspective après s’être séparée d’Affleck, qu’elle appelait autrefois l’amour de sa vie. Quatre divorces plus tard, « une toute nouvelle JLo » est en préparation car « elle veut commencer un nouveau chapitre ».

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne sont-ils pas sur la même longueur d’onde concernant leur relation ravivée ?

Plusieurs rapports faisant état de sources des deux côtés de la relation ont lancé des campagnes contre l’autre. Pourtant, cette dernière conversation a encore une fois doublé l’amour de JLo pour le Air acteur-réalisateur. « Elle était à fond. Elle pensait que Ben l’était aussi », a affirmé l’initié.

Notamment, l’effondrement du mariage de Lopez correspondait à la chronologie malheureuse de sa crise de carrière. Les trois projets sortis cette année – This is Me… Now (film), l’album du même titre et The Greatest Love Story Never Told (documentaire) – ont été présentés et commercialisés car ses projets passionnés n’ont pas réussi à trouver la bonne note auprès du public cible. En fait, le documentaire de JLo n’a atteint son maximum de rendement qu’après que les rumeurs inopportunes sur la séparation ont fait surface.

D’autres mauvais jours ont suivi en mai lorsque Jenny du film de science-fiction Netflix de Block, Atlas, n’a pas non plus réussi à inverser la tendance sur son front professionnel. Lopez a finalement été poussée à annuler également sa tournée de concerts d’été, des rapports citant les faibles ventes de billets comme le dernier clou dans le cercueil, bien que Lopez ait déclaré le contraire qu’elle avait besoin de temps libre pour « être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches ».

Même si le couple semble encore chercher un moyen de se sortir d’un divorce compliqué, Ben et Jen ont récemment été aperçus avec leurs familles. La détermination de Lopez à dépoussiérer le passé déchirant de sa vie amoureuse ne change toujours pas le fait qu’elle a en fait noué des « relations étroites » et un « lien » avec les enfants d’Affleck, Violet, Fin et Samuel, qu’il partage. avec son ex-femme Jennifer Garner. Même si elle n’a pas l’intention de s’éloigner d’eux, l’acteur oscarisé aurait renoncé à tout contact avec les jumeaux de Lopez, Max et Emme (partagés avec son ex-mari Marc Anthony).

JLo prête à faire une pause avec les hommes et à se concentrer sur elle-même

La chanteuse à succès On the Floor a ensuite appuyé sur la gâchette de son mariage avec Ben Affleck à l’occasion du deuxième anniversaire de leur cérémonie de mariage en 2022 alors qu’elle demandait elle-même le divorce. Avec la promesse de ne pas vouloir s’apitoyer sur son sort, JLo est désormais « déterminée à transformer tout ce chagrin en son super pouvoir, à s’approprier toute autodestruction et à apporter des changements », a ajouté la source. Engagée à atteindre cet objectif, elle devrait maintenant « avancer avec une nouvelle vision de la vie » et se recentrer sur une ère d’amour-propre alors qu’« elle prend une pause avec les hommes – au moins un an de congé ».

Ben Affleck en a assez d’être le «méchant»

La source a également noté que la star de Batman a « peur » que le chanteur de « Let’s Get Loud » ait franchement « trop partagé » sur lui et son combat et sur la façon dont ils ont accéléré le processus de devenir incontrôlable de leur relation. JLo aurait été « super surprotectrice » envers Affleck car elle ne voulait pas qu’il rechute, compte tenu de ses antécédents d’abus d’alcool. Cependant, tout cela s’est retourné contre la star hollywoodienne, craignant avec ressentiment que le chanteur « Love Don’t Cost a Thing » « le fasse ressembler au méchant dans la relation ».