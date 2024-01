Jennifer Lopez pourrait être une accro au sexe dans la bande-annonce de “This Is Me…Now”

Jennifer Lopez est peut-être encore Jenny du quartier, mais elle est aussi la star de sa propre histoire.





Mercredi, la bande-annonce complète de C’est moi maintenant, un nouveau film narratif mettant en vedette Lopez alors que ce qui semble être une version d’elle-même a été abandonné. La bande-annonce, qui indique que le film vient du “cœur, de l’âme et des rêves” de Lopez, présente les multiples romances avec plusieurs copains, la perte endurée et la possibilité de suivre une thérapie contre la dépendance sexuelle ?





Dans la bande-annonce, les amis de Lopez la confrontent au sujet de sa potentielle dépendance au sexe, ce à quoi elle réagit comme une notion manifestement absurde. Mais plus tard dans la séquence, nous la voyons s’ouvrir lors d’une réunion de thérapie de groupe qui imite le style d’une réunion de Sex Addicts Anonymous.





Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez/ Youtube





“J’ai appris à mes dépens : toutes les histoires d’amour n’ont pas une fin heureuse”, dit Lopez. “Chaque fois que quelqu’un me demandait ce que je voulais être quand je serai grande, la réponse était toujours amoureuse.” C’est une citation qui pourrait tout aussi bien décrire sa série de quatre mariages (ainsi que ses relations et fiançailles supplémentaires), que tout ce qui se passe dans ce film.





Lopez a co-écrit le projet avec Matt Walton, et cela semble être une méta-réimagination de sa propre vie, en particulier de sa vie amoureuse. “C’est sa propre histoire, avec ses propres mots”, vante la bande-annonce.





Prime Video décrit le projet comme « une odyssée cinématographique narrative, imprégnée de récits mythologiques et de guérison personnelle. Cet original d’Amazon qui plie les genres présente son voyage vers l’amour à travers ses propres yeux. Avec des costumes fantastiques, une chorégraphie à couper le souffle et des stars. camées, ce panorama est une rétrospective introspective du cœur résilient de Jennifer. »





Le film fera ses débuts le même jour que le premier album studio de Lopez depuis une décennie, également intitulé C’est moi maintenant. Les scènes de la bande-annonce semblent suggérer une composante musicale à la narration, dont nous ne pouvons que supposer qu’elle comportera des morceaux du nouvel album de Lopez.









La bande-annonce met également en lumière les membres du casting de stars, qui comprend Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru, Derek Hough et Ben Affleck.





Dave Meyers (« No Tears Left to Cry » d’Ariana Grande, « Adore You » de Harry Styles) dirige le projet.





Le premier single de l’album, “Can’t Get Enough”, est sorti le 10 janvier avec un clip vidéo mettant également en vedette Hough.





Le public pourra découvrir le dernier film de Lopez le 16 février sur Prime Video. Regardez la bande-annonce ci-dessus pour en savoir plus.





Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter gratuite de pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.





Contenu associé :