Lopez s’est arrêté lundi à l’émission SiriusXM d’Andy Cohen, « Radio Andy », et a révélé qu’elle et son fiancé avaient discuté de ne pas se marier du tout, affirmant qu’elle admirait le partenariat durable de Goldie Hawn et Kurt Russell. (Hawn et Russell sont ensemble, mais pas mariés, depuis plus de 30 ans.)

«Nous en avons certainement parlé», a déclaré Lopez à propos de la relation entre Hawn et Russell. « A notre âge, nous avons été mariés tous les deux avant, c’est comme, est-ce que nous nous marions? Non? Qu’est-ce que cela signifie pour nous? »

Elle a ajouté que les deux ne sont pas pressés, en disant: « Cela se résume à une question personnelle, que voulez-vous faire? Il n’y a certainement pas de précipitation. »

Lopez et Rodriguez étaient censés se marier en Italie début 2020, mais la pandémie de coronavirus a mis leurs projets de mariage en suspens. Maintenant, dit-elle, après avoir tout annulé, elle réfléchit à ce qu’il faut faire pour leur avenir.