Jennifer Lopez pose sous le panneau d’affichage « Don’t F With JLo »

Jennifer Lopez a passé toute une semaine à éviter les rumeurs de divorce tout en faisant la promotion de son nouveau film Atlas. Malheureusement pour J.Lo, les rapports faisant état de problèmes liés à son mariage avec Ben Affleck ont ​​coïncidé avec la tournée de presse du film d’action, ce qui a fait que chaque mouvement qu’elle a fait (et chaque mot qu’elle a prononcé) a été disséqué plus que d’habitude par les médias.

En fait, il y a quelques jours à peine, Lopez a été interrogé directement sur l’état de leur relation par un journaliste qui avait interrompu une conférence de presse pour le film. Elle l’a rapidement fait taire en disant : « Tu sais mieux que ça. » Mais juste au cas où elle ne serait pas parfaitement claire, laissez le nouveau panneau d’affichage de Netflix vous l’expliquer.

En avance sur AtlasLors de la première de , le service de streaming a loué un panneau d’affichage au-dessus du Sunset Strip à Los Angeles qui disait simplement : « Don’t F With JLo ». Et même si, selon toute vraisemblance, ils faisaient référence à son personnage génial, Atlas Shepherd, cela lui a également rappelé de ne pas scruter sa vie personnelle.

Lopez approuve apparemment ce message et a pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de visiter le panneau d’affichage. « Donc, un groupe de personnes m’ont envoyé des messages hier pour me parler de ce panneau publicitaire mis en place par Netflix. Atlas», a déclaré Lopez dans un clip publié sur Instagram. « Alors je veux aller le voir par moi-même. » Vêtue d’un survêtement blanc court et de cerceaux dorés géants, la chanteuse-actrice-slash a taquiné de manière ludique : « Et juste un petit rappel amical de Netflix là-bas », alors que le panneau d’affichage « Don’t F With JLO » se profilait en arrière-plan.

Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs de tensions dans le mariage de Bennifer ont commencé à faire la une des journaux après qu’ils n’aient pas été photographiés ensemble depuis près de deux mois. Cette spéculation n’a fait que s’intensifier lorsque plusieurs sources ont confirmé que les deux hommes vivaient séparés et « s’affrontaient » sur leur utilisation des médias sociaux.

« Ils ont simplement des approches très différentes lorsqu’il s’agit de l’attention des médias. Ben déteste toute attention et cela le met très mal à l’aise. Jennifer a toujours eu une approche différente », a déclaré une source proche. Personnesajoutant que même si Affleck a « toujours été impressionné » par le succès et le dynamisme de Lopez, « partager toujours sa vie n’est pas sa façon de faire ».

Ils ont poursuivi : « Même s’il admire cela chez elle, cela ne le rend pas heureux et provoque du stress dans sa vie, puis dans la sienne. Il ne fait aucun doute que leurs styles différents s’opposent. »