Ne vous laissez pas berner par les pierres qu’elle a. Elle est toujours «Jenny du bloc».

Jennifer Lopez a été vue vendredi à Los Angeles s’arrêtant pour une séance photo devant le nouveau panneau d’affichage de Netflix pour « Atlas », son dernier film sur le principal service de streaming.

L’énorme panneau de signalisation émet un avertissement sévère qui dit : « Ne faites pas de bruit avec JLo ».

Jennifer Lopez a pris des selfies vendredi devant le nouveau panneau d’affichage de Netflix faisant la promotion de son dernier film, « Atlas ». Instagram/@jlo

La chanteuse a gardé un look décontracté en portant un haut court gris à manches longues et une paire de sweats gris clair. Instagram/@jlo

« Donc, un groupe de personnes m’ont envoyé des messages hier pour me parler de ce panneau publicitaire que Netflix a installé pour Atlas, alors je veux aller le voir par moi-même », a déclaré Lopez en documentant la visite dans un journal. Vidéo TikTok Vendredi.

« Oh, ça y est! » dit-elle avec enthousiasme en s’arrêtant devant le panneau. La star de « Selena » a commémoré ce moment avec plusieurs selfies.

Sur les photos, Lopez, 54 ans, portait un t-shirt court gris à manches longues et un pantalon de survêtement gris clair. La chanteuse de « Dance Again » est également apparue en pleine glamour, coiffée et maquillée.

Plus tôt, lors de la tournée de presse de Lopez pour le film, elle a fait taire un journaliste qui lui avait demandé de répondre aux rumeurs selon lesquelles elle et son mari Ben Affleck seraient sur le point de divorcer. Ana Carballosa/Netflix

«Vous savez mieux que ça», a-t-elle déclaré au journaliste. FilmMagie

Lopez a ensuite fait un autre arrêt plus loin sur Sunset Boulevard pour prendre quelques clichés avec un deuxième panneau d’affichage « Atlas ».

Ce moment joyeux est l’un des rares arrêts brillants que l’interprète a eu droit au cours de la tournée promotionnelle de son film, qui a été dépassée par des rumeurs de problèmes conjugaux entre elle et son mari Ben Affleck.

Plus tôt cette semaine, la star de « Enough » a fait taire un journaliste qui l’avait poussée à répondre aux spéculations sur le divorce.

«Vous savez mieux que ça», lui a-t-elle dit en réponse à la question de l’époque.

L’actrice avait précédemment demandé que toutes les questions personnelles liées à son mariage soient bannies des premières à Hollywood et à Mexico. FilmMagie

Lopez a parcouru les deux tapis sans son mari. Getty Images

Il a été révélé plus tard que Lopez et Netflix avaient déclaré aux médias avant les premières d' »Atlas » à Hollywood et à Mexico que toutes les questions personnelles liées à son mariage avec Affleck étaient interdites.

La chanteuse de « Dear Ben » a visiblement également foulé les deux tapis sans son mari. Cependant, on soupçonnait également que son absence était probablement due au fait qu’il travaillait sur son dernier film, « The Accountant 2 ».

De plus, Lopez a choisi de mener uniquement des interviews avec ses co-stars Sterling K. Brown et Simu Liu à ses côtés lors des événements promotionnels.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que la chanteuse « Ain’t Your Mama » et son conjoint – qui se sont enfuis à Vegas en juillet 2022 avant de se marier plus largement en Géorgie le mois suivant – vivaient séparés au milieu de prétendus problèmes conjugaux. Tous deux ont également été vus séparément à la recherche de nouvelles maisons à Los Angeles.

Lopez et Affleck ont ​​déclenché pour la première fois des rumeurs de divorce au début du mois. Getty Images

Une source avait précédemment déclaré à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » à propos de son mariage. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Une source a ensuite déclaré à Page Six lundi dernier qu’Affleck, 51 ans, avait « repris ses esprits » concernant son mariage et savait que le divorce était désormais une option probable pour eux deux.

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », a déclaré la source.

La source a ajouté : « Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend qu’il n’y a tout simplement aucune chance que cela fonctionne. »











