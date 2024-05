Jennifer Lopez posé devant un panneau publicitaire indiquant « Don’t F With JLo » le vendredi 24 mai.

Le panneau d’affichage et la séance photo de Lopez faisaient la promotion de son film Netflix récemment sorti, Atlas. Les fans se sont rapidement demandé s’il pouvait y avoir une arrière-pensée dans le message alors que les rumeurs continuent de tourbillonner autour de l’état du mariage de l’actrice avec Ben Affleck.

Ailleurs dans la tournée de presse du Brad Peyton-film de science-fiction réalisé, Lopez a éludé les questions autour de son mariage avec Affleck. Lorsqu’un journaliste a interrogé Lopez directement sur les rumeurs lors d’un arrêt le mercredi 22 mai à Mexico, costar Simu Liu est intervenu pour mettre fin à l’entretien.

« OK, nous ne faisons pas ça », a-t-il déclaré. « Merci beaucoup les gars. Nous apprécions vraiment cela. »

Lopez a ajouté: « Vous savez mieux que ça. »

TMZ a rapporté que toutes les questions sur Affleck étaient interdites lors de ses arrêts à Mexico et à Los Angeles.

Affleck a été particulièrement absent de la campagne de presse de Lopez, y compris lors de la première du film. Cependant, Affleck travaille actuellement sur la suite du film de 2016. Le comptable, ce qui pourrait expliquer son manque d’apparitions dans la presse. Après avoir été photographiés sans son alliance la semaine dernière, Lopez et Affleck ont ​​été aperçus portant leurs alliances ces derniers jours, bien qu’Affleck ait ostensiblement caché sa main gauche dans son sweat-shirt lors d’une sortie la semaine dernière.

Un initié a raconté en exclusivité Nous chaque semaine ce mois-ci, le couple avait « des problèmes dans leur mariage » liés aux « engagements professionnels » de Lopez.

« Ils se trouvent la plupart du temps sur deux pages complètement différentes », a déclaré la source.

Une autre source a déclaré Nous plus tôt ce mois-ci, Affleck avait quitté la maison que partageait le couple. L’initié a déclaré qu’Affleck était absent de la maison depuis « plusieurs semaines ».

Une deuxième source a déclaré Nous qu’Affleck est encouragé à travailler sur son mariage par son ex-femme Jennifer Garner. Garner, 52 ans, et Affleck ont ​​été mariés pendant 10 ans avant leur séparation en 2015 et partagent trois enfants : Violet, Seraphina et Samuel.

« Jennifer Garner encourage Ben à travailler sur son mariage avec Jen », a partagé la source. « Elle soutient pleinement leur relation et ne veut rien d’autre que qu’il soit heureux. »