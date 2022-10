Jennifer Lopez porte une veste et un pantalon futuristes sur le tournage de “Atlas” – Hollywood Life

Atlas est un film de science-fiction centré sur “un avenir sombre, où un soldat de l’IA a déterminé que la seule façon de mettre fin à la guerre est de mettre fin à l’humanité”, selon le film. IMDB page. Il est dirigé par Brad Peyton et Jennifer joue aux côtés d’autres grands acteurs tels que Sterling K.Brown, Simu Liuet Lana Parilla.

En plus de AtlasJennifer jouera également dans les films Mariage au fusil de chasse, qui est une comédie qui met également en vedette Josh Duhamelet La mère, dans lequel elle joue un assassin. Les deux films ont une date de sortie début 2023, laissant l’année assez chargée pour la talentueuse star.

Lorsque Jennifer n’est pas épatée par ses talents d’actrice, elle le fait par ses talents d’écrivain. La mère adorée, qui partage des jumeaux de 14 ans Emme et Max avec ex Marc Anthony, a sorti son premier livre pour enfants le 11 octobre et il fait déjà beaucoup de gros titres. Le livre, qui s’appelle Avec Polloa été co-écrit avec Jimmy Fallonest bilingue et elle s’est rendue sur Instagram pour partager la nouvelle passionnante le jour de sa sortie.

“Mon premier livre pour enfants avec @JimmyFallon est sorti AUJOURD’HUI ! Je suis tellement fier de cette amusante petite aventure de jeu bilingue et j’ai hâte que tu rencontres Pollo. Tout est toujours mieux #ConPollo, surtout quand les enfants commencent tôt à apprendre l’espagnol de manière amusante !!!! ✨🐔🐤 Un merci spécial à @Dreasdoodles pour ses adorables illustrations qui donnent vie à notre histoire”, a-t-elle écrit à côté d’une photo d’elle tenant le livre et souriant.