Jennifer Lopez porte une robe transparente Chloé au Festival du film de Toronto

Bien qu’elle vaste collection de sacs Hermès Birkin On pourrait dire le contraire, mais Jennifer Lopez défend depuis longtemps le look bohème. Cette année en particulier, elle s’est penchée sur l’esthétique décontractée avec robes noires aérées , jean patchwork et minimalisme monochromatique utilisant peut-être sa garde-robe comme un moyen d’échapper à l’examen public de son statut relationnel. Et maintenant que Lopez a a prouvé qu’elle n’était pas « dérangée » à propos de son divorce avec Ben Affleck, il semble qu’elle adopte un style bohème à travers une robe à volants en mousseline de soie de Chloé.

Lors de son passage au Festival international du film de Toronto, l’acteur et chanteur a foulé le tapis rouge dans une robe transparente couleur chair avec des manches vaporeuses et une jupe à volants. Des volants tombaient en cascade sur la robe fluide, notamment à la taille et à l’ourlet de la jupe. Sous l’ensemble translucide, Lopez portait un soutien-gorge triangle couleur chair et une paire de bottes Chloé beiges amples montant jusqu’aux genoux.

La silhouette à l’esprit libre n’était pas totalement en dehors du domaine vestimentaire de la star, même si elle était certainement loin de la robe de vengeance métallique audacieuse Elle avait fait ses débuts la veille. Lopez a apporté sa touche d’éclat à son look, en ajoutant un bracelet en argent incrusté de pierres précieuses et une grosse bague en or avec diamant. Elle portait ses cheveux aux reflets caramel dans un style lissé, les plaçant derrière ses oreilles pour mettre en valeur une paire de boucles d’oreilles pendantes en or avec pierres précieuses. Une pochette en marbre blanc a servi de touche finale à sa tenue insouciante.

Et si sa tenue était décontractée, son glamour était tout sauf chic. Une ombre à paupières marron fumé et de longs cils accentuaient ses yeux bruns, et un blush terracotta ajoutait de la couleur à sa peau hâlée. Un crayon à lèvres couleur pêche et un brillant à lèvres rose parachevaient sa moue tandis qu’un sourire subtil se dessinait sur ses lèvres, comme pour dire : « C’est moi… maintenant. »