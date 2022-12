Jennifer Lopez porte une robe argentée et verte pour Noël dans une nouvelle photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jennifer Lopez, 53 ans, était magnifique en célébrant Noël cette année. La chanteuse et actrice a posé dans une longue robe à motifs argentés et verts qui comprenait un haut à col roulé alors qu’elle posait sur un escalier décoré, sur une nouvelle photo Instagram. Elle avait ses longs cheveux relevés en une queue de cheval bouclée et souriait en regardant le plafond alors qu’une main reposait sur la balustrade.

Elle a également montré un autre look qui comprenait une mini-robe turquoise avec un motif de nœud rouge partout et un col blanc avec des manches assorties. Elle l’a associé à des talons plateforme rouges à lanières. Comme dans le premier look, ses cheveux ont été tirés en arrière dans le second et elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles à fleurs blanches alors qu’elle complétait la tenue avec un maquillage flatteur qui comprenait du rouge à lèvres rouge. “Joyeux Noël !!!!”, s’est-elle exclamée dans la légende de la deuxième série de photos.

En plus de les partager sur les réseaux sociaux, Jennifer a partagé les photos de ses looks dans sa newsletter On the JLo et a révélé plus de détails sur les raisons pour lesquelles elle avait choisi un sapin de Noël argenté et doré et la robe argentée et verte qu’elle avait choisie. Son raisonnement avait à voir avec le thème d’un colibri. “Pour moi, les colibris sont des messagers d’amour”, a-t-elle écrit dans la newsletter. « … C’est aussi l’oiseau le plus rapide mais il a toujours le temps de s’arrêter, de manger quelque chose de sucré et de sentir les roses. Je m’identifie à eux, mais plus que tout, chaque fois que j’en vois un, j’ai l’impression que c’est un signe de Dieu que tout va bien se passer.

“Alors, j’ai décidé cette année que le colibri serait un thème parfait”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait écrit une chanson intitulée “Hummingbird” pour son nouvel album. “Nous avons reconstitué les familles, doublé le plaisir, doublé l’amour, doublé les cadeaux et triplé le chaos !!”

Elle a également révélé qu’elle portait la robe argentée et verte pour la fête des fêtes dans sa maison de Los Angeles, en Californie, avec son mari. Ben Affleck. “J’ai aussi choisi des couleurs de colibri pour ma robe de soirée cette année”, a-t-elle partagé. “C’est une robe Gucci que j’avais dans mon placard, que j’ai achetée il y a un an et que j’attendais l’occasion parfaite pour la porter. Je pensais que c’était parfait pour notre fête de Noël Hummingbird.

“Depuis 8 ans, nous organisons une édition de Noël Taco Tuesday, où nous nous réunissons, nous nous habillons et chantons des chants de Noël”, a ajouté Jennifer. « C’était la première fois depuis longtemps que nous pouvions rencontrer des gens que nous n’avions pas vus depuis une éternité. La fête était remplie de famille, d’amis, de collègues et de personnes que nous avons connues au fil des ans. Nous avons chanté et dansé et nous avons passé un moment des plus incroyables.

