Jennifer Lopez porte un maillot de bain noir dans la vidéo JLo Beauty – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Méga

Jennifer Lopez peut-être 52 ans, mais elle est dans la meilleure forme de sa vie. La native du Bronx avait l’air magnifique dans un nouveau tournage sexy alors qu’elle portait un maillot de bain noir avec des découpes, photographié par Jason Bergh, dans une nouvelle vidéo partagée sur Instagram. Jen a posé dans diverses positions dans la vidéo rapide publiée sur le compte JLo Beauty le jeudi 21 juillet, montrant ses cheveux longs et son maquillage glam.

Plus à propos Jennifer Lopez

“7.24. QUELQUE CHOSE. EST. À VENIR. », lit-on dans la légende. “Préparez-vous à #FlauntIt comme @JLo”, a-t-il également déclaré, taquinant apparemment un nouveau produit. Sa maquilleuse Marie Philips a également republié la vidéo, invitant les fans à “réserver la date”. Alors que Jen a été timide à propos des nouveaux produits, elle a partagé une vidéo teaser similaire avec le hashtag “#SummerOfBooty” le 8 juillet avec des photos et des vidéos d’elle dans divers maillots de bain – y compris le clip vidéo “Booty” de 2014.

Des rapports ont révélé que la nouvelle collection est surnommée JLo Body, par Page SiX. Le point de vente a noté que la gamme comprendrait « des huiles, du bronzage, des crèmes, des baumes, des traitements, des sérums, des lotions, des bronzants, des crèmes solaires [and] vernis / gommages »- donc, fondamentalement, tout ce dont on aurait besoin pour garder son corps de bikini incroyable pour la saison estivale. Cela marquerait la première extension de la gamme pour le corps de sa gamme JLo Beauty, qui était principalement des soins de la peau depuis son lancement le 1er janvier 2021. La marque a été vénérée pour ses masques en feuille hydratants jetables et le produit préféré de Jen – le sérum That JLo Glow. , qu’elle utilise fréquemment.

Stars de plus de 40 ans en bikini : photos de Jennifer Lopez et plus

Au-delà du lancement du produit, la semaine a été chargée pour Jennifer ! La Fabriqué à Manhattan étoile mer Ben Affleck, 49 ans, le 16 juillet 2022 lors d’une cérémonie intime à Las Vegas, Nevada. Les noces surprises ont eu lieu trois mois seulement après qu’elle et Ben se soient réengagés en avril 2022 avec un énorme diamant vert rare d’une valeur de 5 millions de dollars. L’affaire romantique a eu lieu près de 18 ans après leur mariage initialement prévu en 2003, qui a été annulé quelques mois seulement avant leur séparation en 2004. Bien que le duo soit légalement marié, des informations circulent selon lesquelles ils célébreront avec leurs amis et leur famille dans le somptueux domaine de Ben en Géorgie. cet été.