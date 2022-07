Jennifer Lopez porte un body découpé pour JLo Beauty: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Jennifer Lopez avait l’air totalement magnifique, alors qu’elle arborait un body noir pour une toute nouvelle séance photo pour sa ligne JLo Beauty le mardi 26 juillet. vous pouvez voir ici. Outre la photo étonnante, J.Lo a écrit sur la façon dont ses produits de beauté l’aident à se sentir complètement “confiante” en elle-même.

Plus à propos Jennifer Lopez

Sous la photo, J.Lo s’extasie sur la façon dont ses produits de beauté l’aident à se sentir incroyable, tout en ayant l’air fabuleuse, et bien qu’elle n’ait nommé aucun produit en particulier dans le dernier article, elle a publié le nouveau baume Booty ciblé Firm + Flaunt sur dimanche 24 juillet pour fêter son anniversaire. “Pour moi, il s’agit de se sentir confiant dans sa peau, quoi qu’il arrive. C’est pourquoi il était si important pour moi de travailler avec les meilleurs chimistes des meilleurs laboratoires pour vous apporter une formule capable de faire exactement cela et de fournir de vrais résultats. C’est de la science sérieusement sexy », a-t-elle écrit sous la magnifique nouvelle photo.

La photo du body noir n’est pas la seule photo super sexy qu’elle a partagée pour promouvoir le nouveau produit. Le jour de son anniversaire, des photos ont été publiées lorsque Jennifer a posé pour une séance photo nue pour annoncer le tout nouveau produit.

Mis à part les nouveaux produits de beauté, Jennifer semblait avoir un anniversaire incroyable lors de sa lune de miel à Paris avec son nouveau mari Ben Affleck. Le couple a été vu habillé à neuf en tout noir alors qu’il dînait à La Girafe dans la Ville Lumière le Épouse-moi journée spéciale de l’actrice.

Bennifer a passé un bon moment à Paris juste après s’être marié lors d’un mariage surprise à Las Vegas à la mi-juillet. Outre Ben et Jennifer, le couple a également amené ses enfants pour de nombreuses visites et de nouveaux liens familiaux. Ils ont été vus avec les filles de Ben Violet, 16, et Séraphine, 13 ans, depuis son mariage avec Jennifer Garnier ainsi que les jumeaux de J.Lo Max et Emme, tous deux âgés de 14 ans, de son mariage à Marc Anthony.